Legenda spojrzała Idze Świątek w oczy i wydała wyrok! Mówi o ogromnym stresie, niepokojące słowa

Są zawodniczki, co do których czujesz, że nie są w stanie ukryć swoich emocji, a patrząc Idze w oczy, można naprawdę ją wyczuć - powiedziała Lindsay Davenport, komentując ostatnie problemy Igi Świątek. - Z jakiegoś powodu wygląda na bardziej zestresowaną na korcie. Nie wiem, czy to dlatego, że nie było odpowiednich wyników, czy ze względu na zmianę trenera. Dlatego spekuluję. Po prostu nie wygląda na tak spokojną i odprężoną na korcie. Potrafi poradzić sobie z trudnymi warunkami, ale mentalnie będzie to dla niej największe wyzwanie. Czy jest świeża? Czy jest pewna siebie? Czy wierzy, że może grać swój najlepszy tenis i wygrać kolejny turniej? Podobnie jak Sabalenka, była bardzo rozczarowana, że ​​nie wygrała Australian Open i że przegrała ten mecz z Madison. Była blisko, ale pozwoliła temu uciec. Kolejna zawodniczka, która nie grała świetnie na Bliskim Wschodzie.