Kiedy gra Iga Świątek kolejny turniej WTA? Terminarz, plany startowe marzec 2025

Iga Świątek wróciła już do kraju po występach w dwóch dużych turniejach na Bliskim Wschodzie i od razu wzięła się do pracy. Wiceliderka rankingu tenisistek po przykrej porażce 3:6, 3:6 z Mirrą Andriejewą w ćwierćfinale turnieju w Dubaju była wyraźnie rozgoryczona, a w czasie konferencji prasowej narzekała, że z powodu napiętego terminarza nie miała wystarczająco dużo czasu na trening. Dlatego niemal natychmiast wznowiła ciężką pracę nad formą.

- Na pewno nie jestem zadowolona z wyników. Czuję, że nie spisałam się dobrze - powiedziała Iga Świątek. - Z pewnością muszę porozmawiać z zespołem i zaplanować kolejne tygodnie trochę inaczej, bo nie miałam zbyt wiele czasu na treningi przed tymi turniejami. Czułam, że mój tenis był... Brakowało kilku rzeczy, które powinny się w nim znaleźć. Porozmawiamy o tym. Szczerze mówiąc, zwykle nie jestem aż tak bezpośrednia, ale winę za ten występ zrzuciłabym na brak treningów. Nie miałam na nie czasu - kontynuowała, a zapytana o porażki innych faworytek, m.in. Aryny Sabalenki i Coco Gauff, dodała: - To na pewno kwestia terminarza. Nie będziemy w stanie grać regularnie przez wiele lat, tydzień po tygodniu. Czuję, że kalendarz na pewno nie pomaga. Ciągle musimy zmieniać kontynenty, musimy zmienić nawierzchnię, musimy zmienić piłki. Tak, to nie jest łatwe -stwierdziła Iga.

Iga Świątek kolejny turniej WTA zagra w Indian Wells

Przed Igą Świątek występ w Indian Wells i w Miami Open. - Teraz szybki czas na zmianę perspektywy i wyciągnięcie wniosków. Do zobaczenia wkrótce w tenisowym raju w Kalifornii! - napisała Iga Świątek w mediach społecznościowych, zwracając się do kibiców. Polka rok temu wygrała Indian Wells, pokonując w finale 6:4, 6:0 Greczynkę Marię Sakkari. Mistrzyni zgarnęła wtedy 1,1 mln dolarów i był to już jej drugi triumf w tej imprezie. Wcześniej podbiła Kalifornię w 2022 r. w czasie swojej niesamowitej serii 37 zwycięstw. Rok później jako mistrzyni odsłoniła w Indian Wells mural ze swoją podobizną. Jak na nawierzchnię twardą korty są tam dość wolne, a kozioł piłki wysoki. Polka lubi takie warunki. Nasza gwiazda rywalizację zacznie w 2. rundzie.

Kiedy gra Iga Świątek? PLANY STARTOWE, marzec 2025

WTA 1000 Indian Wells - 5 marca

WTA 1000 Miami Open - 18 marca

