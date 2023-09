Jeremy Sochan zobaczył wideo z Sabalenką i musiał zareagować. Nie gryzł się w język, mocny komentarz

Ile Iga Świątek traci do Aryny Sabalenki w rankingu WTA po US Open? Duża przewaga, ale mogło być gorzej!

Ostatnio polscy fani mogli nieco „zapomnieć” o Jeremym Sochanie. W rozgrywkach NBA trwa przerwa, a na koszykarskich mistrzostwach świata nasza reprezentacja nie wystąpiła. Więcej emocji budziły mecze siatkarzy i piłkarzy, a także oczywiście Igi Świątek, która walczyła o obronę tytułu w US Open. To się jej ostatecznie nie udało, co także zaowocowało utratą pozycji liderki rankingu na rzecz Aryny Sabalenki. Nieco na osłodę jednak finał padł łupem Coco Gauff, dzięki czemu Białorusinka nie odskoczy tak bardzo naszej zawodniczce w rankingu WTA, jakby miało to miejsce w przypadku jej zwycięstwa. W sieci pojawiły się nagrania z zachowania Sabalenki po przegranym finale – Białorusinka, już będąc w szatni, wyjęła rakietę z torby i rozbiła ją o podłogę. Sochan w mocnych słowach skomentował nagranie, ale... nie samo zachowanie.

Sochan ostro po zobaczeniu wideo z Sabalenką

W sporcie dopiero teraz na poważnie zaczyna mówić się o zdrowiu psychicznym zawodników i presji, jaka na nich ciąży. Emocje są czymś naturalnym i choć trudno pochwalać takie zachowanie Sabalenki, to tenisiści nie raz niszczyli swoje rakiety, by rozładować napięcie, za co (jeśli dzieje się to na korcie) są oczywiście ostrzeżenia. Jeremy Sochan zwrócił uwagę na fakt, że nawet po porażce Sabalenka, już wewnątrz budynku wokół kortu, była śledzona przez oczy kamery.

– Cholera, żadnej prywatności!? – zapytał wprost polski koszykarz. Jest to jednak o tyle ciekawe, że takie NBA, gdzie gra Sochan, to jeden wielki produkt marketingowy, a dziennikarze nie raz pojawiali się w szatni. Nowy sezon najlepszej koszykarskiej ligi świata z udziałem m.in. 20-letniego reprezentanta Polski rusza już w październiku.