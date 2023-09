Ile Iga Świątek traci do Aryny Sabalenki w rankingu WTA po US Open? Duża przewaga, ale mogło być gorzej!

US Open: Kiedy finał Djoković - Miedwiediew O której godzinie finał mężczyzn US Open ATP

US Open 2023 PREMIE Nagrody pieniężne: Ile pieniędzy za wygranie US Open?

Coco Gauff mistrzynią US Open! Aryna Sabalenka ograna w finale! Finał US Open Gauff - Sabalenka WYNIK RELACJA NA ŻYWO

Coco Gauff mistrzynią US Open! Młoda Amerykanka po szalonym finale pokonała 2:6, 6:3, 6:2 Arynę Sabalenkę, która mimo tej porażki wyprzedzi Igę Świątek w rankingu WTA, zostając nowym numerem 1. Pierwszy set nie zapowiadał zwycięstwa Gauff. Sabalenka wygrała go, dominując na korcie, a wyraźnie usztywniona tenisistka z USA grała bez błysku. Wszystko zmieniło się w drugim secie. Gauff rozkręciła się, w swoim stylu szalała w defensywie, a rozregulowana Białorusinka popełniała coraz więcej błędów. Stawką finału US Open był tytuł mistrzyni, 3 mln dolarów i aż 2000 punktów. Pokonana Sabalenka zgarnęła 1300 pkt.

Porażka Aryny Sabalenki w finale US Open to dobra wiadomość dla Igi Świątek. Gdyby Białorusinka triumfowała w Nowym Jorku, jej przewaga w rankingu WTA nad Polką urosłaby do aż 1771 pkt. Dzięki zwycięstwu Coco Gauff Sabalenka będzie miała "tylko" 1071 pkt więcej niż Iga Świątek. Młoda Amerykanka awansuje na 3. miejsce, najwyżej w karierze. Poniżej czołówka rankingu WTA po US Open.

1. Aryna Sabalenka - 9266 pkt

2. Iga Świątek - 8195

3. Coco Gauff - 6165

4. Jelena Rybakina - 5790

5. Jessica Pegula - 5755

- Teraz muszę się skupić na moim tenisie a nie na rankingu - podkreślała po porażce w US Open Iga Świątek, która do gry ma wrócić w bardzo specyficznym turnieju. WTA 1000 w Guadalajarze rozgrywany jest na wysokości ponad 1500 m n.p.m., więc ciężko zapanować tam nad piłkami.

Po US Open Polka podkreślała, że potrzebuje odpoczynku i spokojnych treningów. Dlatego jej występ w Guadalajarze stanął pod znakiem zapytania. - Musimy ocenić, co mi się teraz najbardziej przyda, ale bez dwóch zdań to będzie trening. Cieszę się, że będę mieć na to czas - stwierdziła Iga.

Meksykański turniej jest bardzo specyficzny. Rok temu rozgrywany był w październiku, krótko przed WTA Finals w Teksasie. Dlatego Iga Świątek nie zgłosiła się do niego, stawiając na łapanie świeżości przed ostatnim aktem sezonu. Wpływ na jej decyzję mogły też mieć doświadczenia z poprzedniego roku. WTA Finals 2021 rozegrano właśnie w Guadalajarze, a nasza tenisistka już po dwóch pierwszych meczach w grupie (porażki z Sabalenką i Sakkari) straciła szanse na awans. Miała duże problemy z kontrolą piłek, które na wysokości ponad 1500 m latają szybciej i dużo trudniej je kontrolować. Co prawda tenisistki grają specjalnymi piłkami dostosowanymi do wysokogórskiego rozrzedzonego powietrza. Mimo to gra w tych warunkach to duże wyzwanie i spory wysiłek.

Co istotne, w Guadalajarze zabraknie Aryny Sabalenki, która od razu zrezygnowała z tego występu. Przewaga Białorusinki nad Polką jest jednak już bardzo duża, a w tej części sezonu to Iga broni więcej punktów, bo rok temu jesienią triumfowała w San Diego (470 pkt), a w Ostrawie doszła do finału (305 pkt). Dopiero w kończących sezon WTA Finals w Cancun nowa liderka rankingu WTA będzie miała do obrony większą zdobycz sprzed roku - 955 pkt przy 750 pkt Świątek.

