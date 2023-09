i Autor: AP Aryna Sabalenka wulgarnie obraziła rywalkę w półfinale US Open! Obrzydliwe zachowanie! WIDEO

Chamskie okrzyki

Aryna Sabalenka wulgarnie obraziła rywalkę w półfinale US Open! Obrzydliwe zachowanie! WIDEO

Aryna Sabalenka zagra w finale US Open, choć była już blisko porażki z Madison Keys. Pierwszego seta Białorusinka przegrała 0:6 i była kompletnie bezradna. W drugim Amerykanka też prowadziła i wydawało się, że Sabalenka ponownie polegnie w półfinale Szlema. Ostatecznie wygrała 0:6, 7:6, 7:6. Kiedy w drugim secie widmo porażki zajrzało jej w oczy, po udanej akcji Madison Keys rzuciła wulgarną wiązankę w stronę swojego boksu. To były słowa obraźliwie w stosunku do amerykańskiej rywalki.