US Open: Kiedy finał Gauff - Sabalenka O której godznie finał kobiet US Open WTA

Coco Gauff kontra Aryna Sabalenka w finale kobiet US Open 2023. Młoda Amerykanka niesiona dopingiem nowojorskich kibiców pokonała 6:4, 7:5 Czeszkę Karolinę Muchovą i było to już drugie jej zwycięstwo nad tą zawodniczką w krótkim czasie (poprzednio w finale WTA Cincinnati). Aryna Sabalenka w pierwszym secie meczu z Madison Keys dała się zupełnie zdominować, ale potem po dwóch kolejnych zaciętych partiach wyszarpała zwycięstwo 0:6, 7:6, 7:6.

Aryna Sabalenka i Coco Gauff grały ze sobą 5 razy. Bilans tej rywalizacji to 3-2 dla młodej Amerykanki. Panie ostatni raz spotkały się w tym sezonie w Indian Wells i Sabalenka rozbiła Gauff 6:4, 6:0 Białorusinka już na pewno wyprzedzi Igę Świątek w rankingu. Po raz pierwszy zostanie numerem 1. Iga Świątek musiała dojść dalej w US Open, żeby obronić pozycję nr 1, a odpadła już w 4. rundzie po porażce 6:3, 3:6, 1:6 z Jeleną Ostapenko.

Iga Świątek prowadzi jeszcze w rankingu WTA, ale jest już pewne, że po US Open straci pozycję numer 1, a zdetronizuje ją Aryna Sabalenka jest już w fianle. To oznacza, że przewaga Białorusinki nad Polką będzie już na pewno nie mniejsza niż 1071 pkt. Jeżeli Sabalenka wygra US Open, ucieknie Idze na odległość aż 1771 pkt. - Szczerze mówiąc, byłam przekonana, że Iga dojdzie tutaj do finału - powiedziała Sabalenka, komentując porażkę Świątek (6:3, 3:6, 1:6 z Jelena Ostapenko), po której Polka po 75 tygodniach prowadzenia zostanie przez nią zdetronizowana.

- Oglądałam mecz Igi i naprawdę nie chciałam, żeby przegrała, bo nie miałam ochoty zostać numerem 1 w ten sposób. Chciałam zagrać z nią w finale i stoczyć kolejną bitwę. Dlatego nawet było mi smutno po jej porażce, ale równocześnie bardzo się cieszę, bo długo walczyłam o pozycję numer 1. To coś niesamowitego i szalonego, że mi się w końcu udało. Wciąż nie mogę w to uwierzyć! - dodała Sabalenka. - Jelena Ostapenko grała niesamowity tenis, ale mam też wrażenie, że Iga była za bardzo spięta i zdenerwowana. Z pewnością nie był to jej najlepszy mecz - oceniła. - Iga jest wspaniała i niesamowita, prowadziła w rankingu tak długo. Cieszę się, że jest w tourze, bo dzięki niej cały czas staram się być coraz lepsza. To świetne, że rywalizujemy ze sobą i motywujemy się razem do ciężkiej pracy.

Aryna Sabalenka przekonuje, że w ogóle nie myślała o walce po pozycję numer 1 w rankingu, bo skupiała się wyłącznie na własnej grze i kolejnych meczach. Wcześniej zmarnowała już kilka okazji na wyprzedzenie Igi Świątek. - Cóż, nie jest to coś, o czym tak naprawdę myślę podczas turnieju i podczas meczów. To znaczy wiem, że miałem i prawdopodobnie mam szansę stać się numerem 1 na świecie, ale wciąż jest dużo pracy do wykonania. Bardziej skupiam się na sobie niż na rankingu. Wiem, że jeśli pokażę swój najlepszy tenis, dam z siebie wszystko, to będę w stanie tego dokonać. Próbuję skupić się bardziej na sobie, na mojej grze, na większym doskonaleniu się - podkreślała Sabalenka

Mecz Coco Gauff - Aryna Sabalenka w finale US Open 2023 zostanie rozegrany sobotę 9 września. Początek finału kobiet Gauff - Sabalenka o godzinie 22 polskiego czasu. Transmisja TV na Eurosporcie 1 lub 2 oraz online na Eurosporcie Extra w Playerze.

