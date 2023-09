US Open 2023 PREMIE Nagrody pieniężne: Ile pieniędzy za wygranie US Open?

Coco Gauff mistrzynią US Open! Aryna Sabalenka ograna w finale! Finał US Open Gauff - Sabalenka WYNIK RELACJA NA ŻYWO

Ile Iga Świątek traci do Aryny Sabalenki w rankingu WTA po US Open? Duża przewaga, ale mogło być gorzej!

Niestety dla Igi Świątek oraz fanów polskiej tenisistki, w najbliższy poniedziałek obecna jeszcze liderka rankingu WTA straci panowanie i odda pierwsze miejsce Arynie Sabalence po tym, jak Iga Świątek odpadła w 1/8 finału US Open, a Białorusinka dotarła aż do finału, gdzie dopiero tam uległa Coco Gauff 6:2, 3:6, 2:6. Podczas walki na amerykańskich kortach urodzona w 1998 roku zawodniczka dała się poznać szerszej publiczności ze strony, o jakiej jeszcze niedawno wiele osób nie miało pojęcia. I bynajmniej nie jest to powód do dumy lub zadowolenia.

Nagrało się, co Aryna Sabalenka wyprawiała podczas US Open. Słoma wyszła jej z butów, nie utrzymała nerwów na wodzy

Aryna Sabalenka nie potrafi utrzymać nerwów na wodzy i bardzo źle radzi sobie z porażkami, co pokazała już jakiś czas temu "w żartach" udając, że uderza statuetką w Porsche, które zdobyła Iga Świątek, pokonując w finale turnieju w Stuttgarcie właśnie Białorusinkę. Podczas finału US Open krajanka Aleksandra Łukaszenki poszła jednak o krok dalej. Wszystko się nagrało.

Aryna Sabalenka myślała, że kamery tego nie zobaczą! Wstyd, jak naprawdę zachowuje się wielka rywalka Igi Świątek, słoma z butów

Pochodząca z Białorusi zawodniczka, która niebawem zajmie miejsce Igi Świątek na pierwszym miejscu rankingu WTA pomimo porażki w finale US Open, najpewniej sądząc, że nie jest podglądana przez kamery zaczęła wyżywać się na rakiecie i szaleńczo rozbijać ją o podłogę, a następnie z impetem wrzuciła ją do śmietnika pokazując, że nie potrafi utrzymać nerwów na wodzy.