Julia Putincewa po chamsku prowokowała Igę Świątek! Polka komentuje

Iga Świątek i Julia Putincewa grały ze sobą cztery razy i we wszystkich tych spotkaniach górą była Polka, która nie straciła w starciach z reprezentantką Kazachstanu ani jednego seta. W tym roku Liderka rankingu ograła ją już dwa razy, kolejno 6:1, 6:2 w Indian Wells oraz 6:3, 6:4 w Rzymie. W obu tych spotkaniach Putincewa zachowywała się bardzo nieelegancko, po chamsku wyładowując frustrację. W tym pierwszym zaserwowała nawet z dołu. W ostatnim spotkaniu przekroczyła kolejne granice. Przedrzeźniała nawet Igę Świątek, naśladując jej gesty wykonywane przed serwisem. Co na to Polka?

Iga Świątek komentuje zachowanie Julii Putincewej

- Jestem jedną z tych zawodniczek, które zazwyczaj nie zwracają uwagi na to, co się dzieje po drugiej stronie siatki, więc właściwie mało kto jest w stanie mnie wyprowadzić z równowagi jakimiś swoimi zachowaniami. Nawet jak je widzę, to w pewnym sensie nie kotwiczę na nich, tylko po prostu je ignoruję - powiedziała teraz Iga Świątek pytana o prowokacyjne zachowanie Julii Putincewej. - Tutaj też skoncentruję się na taktyce, a nie na tym jak ona się zachowuje. Umiem być na tyle skoncentrowana, że nawet nie dostrzegam połowy tych zachowań - dodała Iga.

Iga Świątek - Julia Putincewa Kiedy mecz? O której godzinie?

Mecz Iga Świątek - Julia Putincewa w 3. rundzie Wimbledonu zostanie rozegrany w sobotę 6 lipca 2024. Początek meczu Świątek - Putincewa ok. godziny 16-17 polskiego czasu (drugi mecz od godz. 14 po meczu Shelton - Shapovalov, który będzie kończony od stanu 3:2 w pierwszym secie). Transmisje TV z Wimbledonu 2024 na Polsacie Sport i innych sportowych kanałach Polsatu

