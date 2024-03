Iga Świątek - Julia Putincewa Relacja NA ŻYWO Indian Wells Świątek - Putincewa WYNIK NA ŻYWO Relacja live

Caroline Wozniacki odgraża się Idze Świątek. Dunka polskiego pochodzenia powiedziała to z pełną mocą

Iga Świątek gra z Julią Putincewą w 4. rundzie Indian Wells. Liderka rankingu w poprzedniej rundzie pokonała 6:0, 6:4 Czeszkę Lindę Noskovą, rewanżując jej się za bolesną i przykrą porażkę w styczniowym Australian Open (6:3, 3:6, 4:6). W pierwszym secie Polka przegrywała 2:4 i 15:40, ale od tego momentu nie przegrała już do końca spotkania żadnego gema. - Wiedziałam, że muszę zachować spokój i cierpliwość, a szanse w końcu przyjdą - mówiła Iga Świątek, która dwa lata temu wygrała Indian Wells. Jeżeli pokona Putncewą, to w ćwierćfinale zagra z Karoliną Woźniacką lub z Andżeliką Kerber.

Iga Świątek i Julia Putincewa w Indian Wells zagrają ze sobą po raz trzeci. Polka wygrała dwa poprzednie mecze - 6:4, 6:4 w Ostrawie w 2021 r. i 6:1, 6:3 rok temu w United Cup. Putincewa awans do 4. rundy Indian Wells wywalczyła, ogrywając 6:4, 6:1 Madison Keys, która dopiero co wróciła do gry po długiej przerwie spowodowanej kontuzją. Niewysoka Putincewa (163 cm wzrostu) swoją grę opiera na dobrej defensywie i dobrym poruszaniu się po korcie. Gra dużo na przerzut, wydłużając wymiany charakterystycznymi top-spinowymi balonikami. Często też zagrywa skróty. - Julia lubi swoje wybiegać. Będę musiała być w tym meczu cierpliwa - powiedziała Iga Świątek.

Mecz Iga Świątek - Julia Putincewa w 4. rundzie Indian Wells zostanie rozegrany w nocy z wtorku na środę 12/13 marca. Początek meczu Świątek - Putincewa nie przed godziną 4 nad ranem polskiego czasu (czwarty mecz od godz. 19). Portal sport.se.pl zaprasza na relację na żywo z meczu Świątek - Putincewa w turnieju WTA w Indian Wells.