Kiedy gra Iga Świątek Ćwierćfinał Indian Wells Świątek - Woźniacka O której godzinie gra Iga Świątek kolejny mecz 1/4 finału

To już koniec Rafaela Nadala? Podają sensacyjną wiadomość, jeśli tego nie wygra to przejdzie na emeryturę?

Serce się kraje po tym, co zrobili Idze Świątek! Wstyd to mało powiedziane. Aż żal patrzeć, jak potraktowali polską tenisistkę

Iga Świątek jest już w 1/4 finału Indian Wells. Polka pokonała 6:1, 6:2 Julię Putincewę. Kolejna rywalka Igi Świątek to Karolina Woźniacka. Mająca polskie korzenie Dunka pokonała 6:4, 6:2 Andżelikę Kerber w hitowym starciu dwóch mówiących po polsku weteranek, byłych liderek rankingu WTA, przyjaciółek Agnieszki Radwańskiej i mistrzyni Szlemów. Iga Świątek dwa lata temu wygrała Indian Wells, a rok temu odpadła w półfinale.

Kiedy Iga Świątek gra z Woźniacką w ćwierćfinale Indian Wells O której gra Iga Świątek

Iga Świątek i Karolina Woźniacka w Indian Wells zagrają ze sobą po raz drugi. W 2019 roku 18-letnia Polka sprawiła dużą niespodziankę, ogrywając doświadczoną Dunkę 1:6, 6:3, 6:4 w Toronto. Potem podkreślała, że to zwycięstwo nad byłą liderką rankingu WTA dodało jej bardzo dużo pewności siebie. Świątek i Woźniacka w Indian Wells trenowały razem. Ich zespoły świetnie się znają, a trener Tomasz Wiktorowski z pewnością nie będzie miał problemów z opracowaniem taktyki.

Iga Świątek - Woźniacka Kiedy mecz? O której godzinie gra Iga Świątek 1/4 finału Indian Wells

Karolina Woźniacka to była liderka rankingu i mistrzyni Australian Open. Niedawno wznowiła karierę po urodzeniu dwójki dzieci. Jej atuty to ogromne doświadczenie i świetna kondycja. Jest bardzo solidna, ciężko ją zmusić do błędu, świetnie gra z kontry. Mówiąca po polsku Dunka zmaga się z nieuleczalną chorobą stawów.

Mecz Iga Świątek - Karolina Woźniacka w ćwierćfinale Indian Wells 2024 zostanie rozegrany w czwartek 14 marca. Czekamy na plan gier i podamy tutaj godzinę meczu Świątek - Woźniacka. Transmisje TV z turnieju WTA w Indian Wells na antenie Canal+ Sport.

QUIZ: Ile wiesz o Idze Świątek? Pytanie 1 z 25 Ile lat skończyła w maju 2023 roku Iga Świątek? 19 22 24 27 Dalej