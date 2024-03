Kiedy gra Iga Świątek Półfinał Indian Wells Iga Świątek - Marta Kostiuk O której godzinie gra Iga Świątek kolejny mecz 1/2 finału

Iga Świątek jest już w 1/2 finału Indian Wells, do którego awansowała, pokonując Karolinę Woźniacką. Przy prowadzeniu Polki 6:4, 1:0 Dunka skreczowała z powodu kontuzji stopy. W rozgrywanym wcześniej meczu Marta Kostiuk rozbiła 6:0, 7:5 Rosjankę Anastazję Potapową i to właśnie niespełna 22-letnia Ukrainka będzie rywalką Polki w półfinale. To drugi mecz Świątek - Kostiuk, a poprzedni Iga wygrała - 6:3, 6:4 w Roland Garros 2021. Trenerką Ukrainki jest Polka Sandra Zaniewska.

Kiedy Iga Świątek gra półfinał Indian Wells Świątek - Kostiuk O której gra Iga Świątek 1/2 finału

Iga Świątek po raz trzeci z rzędu zagra w półfinale Indian Wells. Dwa lata temu wygrała turniej w Kalifornii, kontynuując niesamowitą serię zwycięstw. Rok temu odpadła w półfinale, przegrywają 2:6, 2:6 z Jeleną Rybakiną. Zmagała się wtedy z bolesną kontuzją żeber. Jeżeli Aryna Sabalenka nie zmieni nagle planów startowych, to Iga Świątek jako dziewiąta tenisistka w historii przekroczy kosmiczną granicę 100 tygodni spędzonych na tronie liderki rankingu WTA. W środowy wieczór Białorusinka doznała sensacyjnej porażki w Indian Wells (w 4. rundzie 3:6, 6:3, 2:6 z Amerykanką Emmą Navarro). Rok temu białoruska wiceliderka rankingu doszła w Indian Wells do finału, więc straci dużo punktów.

Iga Świątek - Marta Kostiuk Kiedy mecz? O której godzinie gra Iga Świątek w półfinale Indian Wells

Iga Świątek przekroczy granicę 100 tygodni w fotelu liderki rankingu WTA pod koniec kwietnia, po turnieju w Stuttgarcie. Dokona tego w wieku 22 lat i niespełna 11 miesięcy. Będzie piątą najmłodszą tenisistką w historii, która tego dokona, po Martinie Hingis (18 lat 8 mies.), Monice Seles (19 lat i 2 mies.), Steffi Graf (20 lat i 1 mies.) i Chris Evert (22 lata i 9 mies.).

Mecz Iga Świątek - Marta Kostiuk w półfinale Indian Wells 2024 zostanie rozegrany w nocy z piątku na sobotę 15/16 marca. Początek meczu Świątek - Kostiuk prawdopodobnie o godzinie 24 polskiego czasu. Czekamy na oficjalny plan gier i podamy tutaj godzinę meczu Świątek - Kostiuk. Transmisja TV z turnieju WTA w Indian Wells na antenie Canal+ Sport.

