Iga Świątek - Karolina Woźniacka Relacja NA ŻYWO Indian Wells Świątek - Woźniacka WYNIK NA ŻYWO Relacja live

Iga Świątek już dzisiaj zagra z Karoliną Woźniacką w ćwierćfinale Indian Wells. Polka i Dunka powalczą ze sobą po raz drugi. W 2019 roku 18-letnia Iga Świątek sprawiła dużą niespodziankę, ogrywając doświadczoną Dunkę 1:6, 6:3, 6:4 w Toronto. Potem podkreślała, że to zwycięstwo nad byłą liderką rankingu WTA dodało jej bardzo dużo pewności siebie i było ważnym przełomem. Świątek i Woźniacka w Indian Wells trenowały razem. Ich zespoły świetnie się znają, a trener Tomasz Wiktorowski z pewnością nie będzie miał problemów z opracowaniem taktyki. - Oglądałam ją, gdy byłam młoda. Karolina jest bardzo solidna i trzeba być cierpliwym, grając przeciwko niej, bo walczy o każdą piłkę - powiedziała teraz Iga Świątek. - Na pewno będę chciała skorzystać z doświadczenia trenera, bo wiadomo, że Agnieszka Radwańska rozegrała mnóstwo meczów z Karoliną. Ja mam inny styl gry, ale jego doświadczenie na pewno się przyda - dodała Iga.

Mecz Iga Świątek - Karolina Woźniacka dzisiaj to pojedynek obecnej i byłej liderki rankingu WTA. Dunka to była mistrzyni Australian Open. Niedawno wznowiła karierę po urodzeniu dwójki dzieci. Jej atuty to ogromne doświadczenie, znakomita gra w defensywie, solidność i świetna kondycja. Ciężko ją zmusić do błędu, świetnie gra z kontry. Mówiąca po polsku Dunka ma już jednak 34 lata, do tego zmaga się z nieuleczalną chorobą stawów. - Wiem, jak gra Iga, nawet komentowałam jej mecze. Wiem co mam robić na korcie, ale wiedzieć to jedno, a zrobić to - to drugie. Mam nadzieję, że będę w stanie zagrać swój dobry tenis - mówi Woźniacka.

Świątek - Woźniacka WYNIK NA ŻYWO Relacja live z Indian Wells

Mecz Iga Świątek - Karolina Woźniacka w ćwierćfinale Indian Wells 2024 zostanie rozegrany w czwartek 14 marca wieczorem. Początek meczu Świątek - Woźniacka ok godziny 20.30-21.00 polskiego czasu (drugi mecz od godz. 19 po Kostiuk - Potapowa). Portal sport.se.pl zaprasza na relację na żywo z meczu Świątek - Woźniacka w turnieju WTA w Indian Wells.