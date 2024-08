Kamil Majchrzak dla "SE": Sinner może spełniać marzenia, ja wstydziłem się wyjść z domu [WYWIAD]

Oczy wyszły nam z orbit po tych wieściach o Idze Świątek. Niewiarygodne, co stało się przez rok. Gigantyczna zmiana

O przypadku Sinnera, Polak dowiedział się w dniu swojego meczu w 1. rundzie kwalifikacji US Open. O powrót do światowego tenisa walczył przez wiele miesięcy. Wiadomość o ulgowym potraktowaniu Włocha podzieliła tenisowy świat. Sinnerowi zostanie jedynie odebrana nagroda pieniężna i punkty za turniej ATP 100 w Indian Wells, gdzie wykryto w jego organizmie niedozwoloną substancję.

Kamil Majchrzak: Są równi i równiejsi

- Starałem się od tego absolutnie odciąć i mam na ten temat zbyt mało informacji. Jednak dotknęło mnie, że jedni zawodnicy podejrzani o naruszenie kodeksu są odsuwani, a drudzy grają. Są równi i równiejsi - powiedział Majchrzak.

Sinner tłumaczył, że zakazany środek znalazł się w jego organizmie nieświadomie, poprzez produkt, którego używał jego fizjoterapeuta. Sytuacja jest tym bardziej kontrowersyjna, ponieważ zdarzenie miało miejsce w marcu. W czasie trwającego dochodzenia Włoch mógł uczestniczyć we wszystkich turniejach (wygrał m.in. dwa rangi 1000 w Miami i Cincinnati).

Świetna noc Polaków w Ameryce. Majchrzak i Kaśnikowski zagrają o US Open, a Fręch o półfinał w Monterrey

- Dostałem tylko suchą informację, że na turnieju w Indian Wells Sinner naruszył przepisy, a mimo to mógł dalej grać, walczyć o marzenia, spełniać się, podczas gdy ja czułem się wyrzutkiem. Nie mogłem wyjść z domu, bo wstydziłem się tego co się stało. To było jedyne, czego przez całą karierę się bałem - przyznał Majchrzak.

Został on zawieszony w grudniu 2022 roku i groziła mu czteroletnia dyskwalifikacja. Stoczył jednak długą i zaciętą walkę, dzięki czemu jego zawieszenie skrócono do 13 miesięcy.

- Te środki znalazły się w moim organizmie wskutek zanieczyszczonego suplementu. Ilości jakie znaleziono w moim organizmie nie wpływały w żaden sposób na zwiększenie moich osiągów fizycznych czy jakichkolwiek innych. Wszystko znalazło się u mnie przypadkowo. Nie powinno być w tym produkcie tych substancji. ITIA (Międzynarodowa Agencja Integralności Tenisa - przyp. SE) zatwierdziła moją historię, ale dalej byłem zawieszony. Po tym wszystkim dalej musiałem pauzować - podkreślił polski tenisista.