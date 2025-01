Jest decyzja WADA ws. Igi Świątek! Wszystko już jasne, to rozstrzygnięcie jest ostateczne

Świątek jednak lepsza od Sabalenki! Iga numerem jeden w prestiżowym wyścigu, wiemy jak to się stało

Emma Navarro naprawdę powiedziała to o Idze Świątek! Odżyły bolesne wspomnienia

Aryna Sabalenka zagra z Anastazją Pawluczenkową w ćwierćfinale Australian Open. Białorusinka broni tytułu i pozostaje główną faworytką do triumfu w Melbourne. W poprzednim meczu zdemolowała 6:1, 6:2 Mirrę Andriejewą. Anastazja Pawluczenkowa w każdym z czterech turniejów wielkoszlemowych dochodziła co najmniej do ćwierćfinału. Doświadczona i silna fizycznie Rosjanka w poprzednim meczu 7:6, 6:0 Chorwatkę Donnę Vekić.

O której gra Sabalenka z Pawluczenkową w ćwierćfinale Australian Open?

Mecz Aryna Sabalenka - Anastazja Pawluczenkowa w ćwierćfinale Australian Open zostanie rozegrany we wtorek 21 stycznia 2025. Początek meczu Sabalenka - Pawluczenkowa o godzinie 9 rano polskiego czasu. Transmisja TV z Australia Open na antenach Eurosportu 1 i 2 oraz online na platformie MAX.

QUIZ: Rozpoznasz te tenisistki? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów! Pytanie 1 z 25 Tenisistka na tym zdjęciu to... Jelena Rybakina Wiktoria Azarenka Aryna Sabalenka Daria Kasatkina Następne pytanie