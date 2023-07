Kiedy gra Hurkacz 4. runda Wimbledon Z kim gra Hurkacz kiedy kolejny mecz Hurkacz - Djoković lub Wawrinka w 1/8 finału

Djoković skomentował zachowanie kibiców na Wimbledonie. Powiedział to na głos, nie wiedział, że jest nagrywany

Hubert Hurkacz jest już w 4. rundzie Wimbledonu (1/8 finału) po zwycięstwie 7:6, 6:4, 6:4 nad Włochem Lorenzo Musettim. - To będzie fajny mecz i dam z siebie wszystko - mówił Polak przed tym spotkaniem, a potem w świetnym stylu pokonał tenisistę z Italii. Hubert Hurkacz mecz w 4. rundzie Wimbledonu zagra w niedzielę 9 lipca. Poniżej więcej informacji.

Hubert Hurkacz rok temu odpadł szybko z Wimbledonu, a apetyty były ogromne. Nic dziwnego, bo Polak w 2021 r. doszedł w Londynie aż do półfinału, pokonując m.in. Rogera Federera i Daniiła Miedwiediewa. To był jego życiowy sukces. Teraz wrocławianin znów gra wspaniale, świetnie serwując. Widać, że poczuł się bardzo pewnie. Hurkacz teraz też zagra z wielka gwiazdą. Z kim gra Hurkacz kolejny mecz w 4. rundzie? Rywalem Polaka będzie Novak Djoković lub Stan Wawrinka. Serb i Szwajcar, dwaj wielcy mistrzowie Szlemów, zagrają dziś wieczorem.

Hubert Hurkacz bez straty seta zameldował się w 4. rundzie Wimbledonu. Przed zwycięstwem nad Lorenzo Musettim tenisista z Wrocławia pokonał 6:4, 6:4, 7:6(3) Brytyjczyka Jana Choinskiego. Hurkacz to były półfinalista Wimbledonu. Przed pierwszym meczem w tej edycji Szlema w Londynie podkreślał, że wierzy, iż na londyńskiej trawie wróci na zwycięską ścieżkę i odbuduje pewność siebie oraz formę. - Mam stąd wspaniałe wspomnienia. Uwielbiam trawę. Jeżeli będę grał swój dobry, agresywny tenis, to na pewno ta nawierzchnia będzie sprzyjała mojej grze - stwierdził Hurkacz w rozmowie z Polsatem Sport. - Jest to wyjątkowe dla mnie miejsce. Zawsze, gdy się tu wraca, odczuwa się ogromne emocje. Wracają fajne wspomnienia i czuć także ambicje związane z tym turniejem - dodał Hurkacz.

