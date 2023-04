Kiedy gra Hurkacz ATP Monte Carlo Z kim i o której godzinie gra Hurkacz kolejny mecz? Dzisiaj Polak pozna rywala!

Hubert Hurkacz jest już w 2. rundzie turnieju ATP w Monte Carlo. Polak awans wywalczył po ciężkim boju i zwycięstwie 6:7(5), 7:6(5), 7:6(5) nad Serbem Laslo Djerem. Mecz był niezwykle zacięty i dramatyczny, a Hurkacz przegrywał w nim 6:7, 3:5. Potem zdołał obronić piłkę meczową, sam zmarnował kilka i wreszcie cieszył się ze zwycięstwa. Mecz trwał 3 godzimy i 18 minut.

Hubert Hurkacz w tym sezonie rozgrywa mnóstwo tie-breaków, tocząc zacięte i dramatyczne boje. W Monte Carlo zanotował pierwsze w 2023 r. zwycięstwo na mączce. Kilka dni wcześniej w Estoril odpadł już po pierwszym meczu. Mączka nie jest ulubioną nawierzchnią Hurkacza i w meczu z Laslo Djerem też grał bardzo nierówno. "Musiałem naprawdę ciężko powalczyć i jestem bardzo dumny z mojego 50. zwycięstwa w turniejach ATP Masters 1000 w karierze. Walczymy dalej!" - skomentował Hurkacz wygrany mecz w Monte Carlo.

Hubert Hurkacz w Monte Carlo ma teraz dzień odpoczynku. Kolejny mecz Polak rozegra we wtorek, a w poniedziałek poza kolejnego rywala. Wyłoni go mecz Sebastian Baez (Argentyna) - Jack Draper (Wielka Brytania), który zostanie rozegrany ok. godziny 12.30-13.00. Rok temu Hurkacz zaprezentował się w Monte Carlo bardzo dobrze, dochodząc aż do ćwierćfinału, w którym przegrał po zaciętym meczu z Bułgarem Grigorem Dimitrowem.

Hubert Hurkacz kolejny mecz w Monte Carlo zagra we wtorek 11 kwietnia 2023. W 2. rundzie rywalem Polaka będzie Argentyńczyk Sebastian Baez albo Brytyjczyk Jack Draper. Czekamy na plan gier i podamy tutaj godzinę meczu Hurkacza. Transmisje TV z turnieju ATP w Monte Carlo na antenie Polsatu Sport i innych sportowych kanałach Polsatu.