Kiedy gra Iga Świątek 3. runda US Open Z kim i o której godzinie kolejny mecz

Spis treści

Iga Świątek jest już w 3. rundzie US Open 2024. Polka awans wywalczyła po zwycięstwie 6:0, 6:1 nad Japonką Eną Shibaharą. Dla Igi Świątek to już 20. z rzędu wielkoszlemowy turniej, w którym awansowała do co najmniej 3. rundy. Liderka rankingu rok temu odpadła w Nowym Jorku w 4. rundzie po porażce z Jeleną Ostapenko. Zatem już tylko jedno zwycięstwo dzielą ją od powtórzenia tego wyniku.

Z kim Iga Świątek gra w 3. rundzie US Open 2024?

Iga Świątek rywalkę w 3. rundzie US Open 2024 pozna dzisiaj wieczorem po meczu Włoszki Elisabetty Cocciaretto z Rosjanką Anastazją Pawliuczenkową. To spotkanie miało się zacząć ok. godz. 21-22 polskiego czasu. Iga Świątek za kilka dni rozpocznie już 119. tydzień panowania jako numer 1, ale bukmacherzy typując mistrzynię US Open nieco wyżej oceniają szanse Aryny Sabalenki, która dzień wcześniej zameldowała się pewnie w 3. rundzie. Podobnie uważają słynni John McEnroe i Mats Wilander, byli liderzy rankingu, obecnie eksperci Eurosportu. Ich zdaniem w grze Igi Świątek widać było ostatnio wyraźne słabości, które mogą okazać się kluczowe w walce o tytuł mistrzyni US Open. Między innymi wyraźnie zmęczenie. - Moje oczekiwania nie są tak wysokie w porównaniu z zeszłym rokiem, bo wiem, że to był naprawdę intensywny sezon, a po igrzyskach nie było łatwo. Dlatego czuję się najlepiej, kiedy skupiam się tylko na treningu i harówce na korcie, na ulepszaniu swojej gry, a nie na wynikach. Postaram się zachować to nastawienie i wszystko robić krok po kroku - powiedziała Iga Świątek.

Kiedy Iga Świątek gra w 3. rundzie US Open 2024?

Iga Świątek kolejny mecz w 3. rundzie US Open 2024 zagra w sobotę 31 sierpnia, a jej rywalką będzie Elisabetta Cocciaretto lub Anastasia Pawliuczenkowa. Czekamy na plan gier i podamy tutaj godzinę meczu Igi Świątek w 3. rudnzie. Transmisje TV z US Open 2024 na antenach Eurosportu 1 i 2 oraz online na Eurosporcie Extra w Playerze.

QUIZ: Ile wiesz o Idze Świątek? Pytanie 1 z 30 Na której nawierzchni najbardziej lubi grać Iga Świątek? na trawie na mączce na kortach twardych Dalej