KIEDY gra Iga Świątek 3. runda WTA Rzym DRABINKA Z KIM gra Iga Świątek kolejny mecz w Rzymie rywalka Świątek w 3. rundzie

Iga Świątek jest już w 3. rundzie turnieju WTA w Rzymie po miażdżącym zwycięstwie nad bezradną Rosjanką Anastazją Pawluczenkową. - Mam stąd świetnie wspomnienia, ale nie oczekuję, że dzięki temu będzie mi tutaj łatwiej niż w innych turniejach - mówiła Iga Świątek, która triumfowała w Rzymie w latach 2021 i 2022, tracąc w sumie jednego seta. Kiedy mecz w 3. rundzie? Iga Świątek kolejny mecz zagra w niedzielę 14 maja.

Iga Świątek na kolejną rywalkę w 3. rundzie turnieju WTA Rzym musi trochę poczekać. Pozna ja po meczu Łesia Curenko (Ukraina) - Bernarda Pera (USA), a panie powalczą dzisiaj ok. godziny 16-17. Na szczęście dzisiaj pogoda w Rzymie jest dobra. Za to od jutro znów ma lać, co pewnie storpeduje mocno plany organizatorów. Za burtę turnieju WTA w Rzymie wyleciała już z hukiem Aryna Sabalenka, świeżo upieczona mistrzyni z Madrytu, pogromczyni Igi Świątek w finale. Białorusinka przegrała sensacyjnie 6:7 2:6 z Amerykanką Sofią Kenin. Jej los podzieliła Jessica Pegula. Czy Iga Świątek wykorzysta szansę i znów odskoczy wielkim rywalkom?

Iga Świątek w ostatnich dwóch edycjach turnieju w Rzymie spisywała się wybornie. Na wolnej mączce na Foro Italico doskonale wykorzystuje swoje atuty. Jej bilans w ostatnich dwóch edycjach tego turnieju to 11 zwycięstw i tylko jeden przegrany set (z B. Krejcikovą). W finałach w Rzymie wręcz demolowała słynne rywalki - 6:0, 6:0 z Karoliną Pliskovą (2021) i 6:2, 6:2 z Ons Jabeur (2022). - Na pewno w Rzymie korty są dużo wolniejsze niż w innych turniejach. Trzeba być bardziej cierpliwym, bo wymiany są dłuższe. Można odnieść wrażenie, że nie grasz tak szybko, jak byś mógł, ale to nieprawda - analizowała Iga Świątek.

Iga Świątek kolejny mecz w Rzymie zagra w niedzielę 14 maja, a jej rywalką będzie Łesia Curenko (Ukraina) lub Bernarda Pera (USA). Transmisje TV z turnieju WTA w Rzymie na antenie Canal+ Sport.

"Me thinking about a caption for this photo"It's actually a caption, right? 😂 pic.twitter.com/VA34fETauN— Out of Context Iga Świątek (@SwiatekOOC) May 11, 2023