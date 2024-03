Kiedy gra Iga Świątek Finał Indian Wells Z kim i o której godzinie gra Iga Świątek rywalka w finale?

Iga Świątek jest już w finale Indian Wells. Po raz drugi zagra o tytuł w Kalifornii. Dwa lata temu Polka wygrała Indian Wells, pokonując w finale 6:4, 6:1 Marię Sakkari. Greczynka teraz też może być rywalką Igi Świątek w finale. W drugim półfinale zagra z Coco Gauff, zaraz po zakończeniu meczu liderki rankingu WTA w Martą Kostiuk. Iga Świątek w niedzielnym finale zagra o już 19. turniejowe zwycięstwo w karierze. Goni Agnieszkę Radwańską, która w sumie wygrała 20 turniejów. Mistrzyni Indian Wells 2021 zarobi 1,1 mln dolarów brutto.

Iga Świątek awans do finału Indian Wells wywalczyła, pokonując Ukrainkę Martę Kostiuk. Polka niezależnie od wyniku niedzielnego finału znów powiększy przewagę w rankingu WTA. Po Indian Wells będzie miała o aż co najmniej 2170 pkt więcej niż Aryna Sabalenka. Jeżeli wygra finał, jej przewaga urośnie do 2520 pkt. Zaraz po Indian Wells Iga Świątek zagra w Miami Open, drugim dużym marcowym turnieju w USA. Tam nie będzie bronić żadnych punktów, bo rok temu wycofała się z powodu kontuzji żeber.

Iga Świątek zagra w finale Indian Wells w niedzielę 17 marca, a jej rywalką będzie Coco Gauff albo Maria Sakkari. Początek finału Indian Wells kobiet o godzinie 19 polskiego czasu. Transmisja TV na antenie Canal+ Sport.

