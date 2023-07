Kiedy gra Iga Świątek kolejny turniej WTA Plany startowe Iga Świątek Kiedy gra kolejny mecz lato 2023

Iga Świątek zwróciła się do taty po wygranej w Warszawie. Piękne słowa, publiczność rozbawiona do łez

Iga Świątek kolejny turniej zagra już niedługo. Zaczyna serię występów w Ameryce Północnej, której finałem będzie oczywiście wielkoszlemowy US Open. Na początek powalczy w kanadyjskim turnieju WTA w Montrealu, gdzie główna arena to... IGA Stadium. Polka jest popularną na całym świecie gwiazdą, ale mieszczący blisko 12 tys. widzów stadion w Montrealu nie został tak nazwany na jej cześć. IGA to największa sieć supermarketów w Quebecu, jeden z głównych sponsorów turnieju.

Kolejny turniej Igi Świątek to Rogers Cup, jak nazywane są rozgrywane równolegle sierpniowe turnieje kobiet i mężczyzn w Kanadzie. Odbywa się w dwóch wielkich miastach. W latach parzystych tenisistów gości Montreal, a tenisistki - Toronto. W latach nieparzystych następuje zamiana. Tak się złożyło, że Iga Świątek na IGA Stadium w Montrealu zagra po raz pierwszy. Rok temu w Toronto odpadła już w 1/8 finału po dramatycznym boju i porażce (4:6, 6:3, 5:7) z Brazylijką Beatriz Haddad Maią.

Iga Świątek w Montrealu spróbuje pójść w ślady Agnieszki Radwańskiej. W 2014 r. krakowianka we wspaniałym stylu wygrała ten wielki turniej, pokonując w finale (6:4, 6:2) słynną Amerykankę Venus Williams, która w półfinale ograła wtedy... swoją młodszą i jeszcze sławniejszą siostrę Serenę. To było 14. turniejowe zwycięstwo 25-letniej wtedy Radwańskiej w karierze (w sumie wygrała 20 turniejów). 22-letnia Iga Świątek właśnie zanotowała w Warszawie już swój 15. triumf. - Jestem z siebie dumna i bardzo zadowolona, że tak rozpoczęłam tę serię turniejów na kortach twardych - mówiła Iga po zwycięstwie na warszawskiej Legii.

Iga Świątek właśnie zaczęła już 70. tydzień panowania na tronie liderki rankingu WTA. Za tydzień dogoni kolejną wielką gwiazdę - Karolina Woźniacka w latach 2010-2018 w sumie była numerem 1 przez 71 tygodni. Dłużej od Igi prowadziło już tylko 9 tenisistek. Następna do złapania jest Lindsay Davenport - 98 tygodni na tronie. W Montrealu kolejną szansę na zdetronizowanie Polki będzie miała Aryna Sabalenka, ale po pierwsze - Białorusinka musi wygrać cały turniej, a po drugie - Świątek nie może dojść do ćwierćfinału.

7 sierpnia - WTA 1000 w Montrealu

14 sierpnia - WTA 1000 w Cincinnati

28 sierpnia - US Open