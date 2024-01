Kiedy gra Magda Fręch 2. runda Australian Open Fręch - Garcia O której godzinie gra Fręch kolejny mecz

Najpierw pierwszy w karierze awans do 2. rundy Australian Open wywalczyła Magdalena Fręch, a zaraz potem na tym samym korcie w jej ślady poszedł Hubert Hurkacz. Tenisistka z Łodzi po dramatycznym boju pokonała Australijkę Darię Saville 6:7(5), 6:3, 7:5. Wykorzystała dopiero piątą piłkę meczową. - Emocji było wiele, może nie było tego po mnie widać, ale to wszystko we mnie się kotłowało. Ten mecz kosztował mnie wiele nerwów i mam nadzieję, że zdołam zregenerować swój układ nerwowy przez następnym meczem - uśmiechała się Magda Fręch, która zagra teraz ze słyną Francuzką Caroline Garcią (nr 20)

Kiedy Magda Fręch gra kolejny mecz 2. rudna Australian Open

Carolina Garcia awans do 2. rundy Australian Open wywalczyła po zwycięstwie 6:4, 7:6 nad wracającą do gry po urodzeniu dziecka i problemach z depresją Naomi Osaką. Atuty Francuzki to mocny serwis i potężny agresywny return. Jest znakomitą deblistką, więc świetnie gra przy siatce. W meczu z Magdaleną Fręch z pewnością będzie zdecydowaną faworytką.

Fręch - Garcia Kiedy mecz? O której godzinie gra Magda Fręch

Mecz Magdalena Fręch - Caroline Garcia w 2. rundzie Australian Open 2024 zostanie rozegrany w środę 17 stycznia. Początek meczu Fręch - Garcia ok. godziny 4.30-5.30 polskiego czasu (trzeci mecz od godz. 1). Transmisje TV z Australian Open 2024 na antenach Eurosportu 1 i 2 oraz online na Eurosporcie Extra w Playerze.

