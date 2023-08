Kiedy gra Magda Fręch 2. runda US Open Fręch - Muchova O której godzinie gra Fręch kolejny mecz

Magdalena Fręch zagra w 2. rundzie US Open. Awans wywalczyła po dramatycznym meczu i zwycięstwie 7:6(10, 1:6, 6:2 nad Amerykanką Emmą Navarro. Po ostatnim akcji wydała głośny okrzyk radości. Przed tym spotkaniem nie była faworytką. Teraz zagra z Karoliną Muchovą. Mecz Magdalena Fręch - Karolina Muchova w 2. rundzie US Open zostanie rozegrany w środę 30 sierpnia. Poniżej więcej informacji.

Magdalena Fręch nie kryła radości po awansie do 2. rundy US Open. - Na pewno mi ulżyło. Przełamałam złą passę i był to duży zastrzyk z perspektywy rankingu. Za występ w poprzednim roku dostałam na tym etapie 10 punktów, a teraz mam już 60 więcej. To daje mi dużo zapasu na ten rok i jest było bardzo istotne - oceniła. Piąty raz występuje na US Open. Dwa poprzednie występy zakończyła na pierwszej rundzie. - Więc do trzech razy sztuka i wygląda na to, że się przełamałem. Akurat grałem na korcie numer 6, na którym dotychczas nie przegrałam. To podwójnie dodało mi pewności siebie przed meczem - przyznała Fręch.

Magdalena Fręch zagra teraz z Karoliną Muchovą. Czeszka to 10. rakieta świata, ostatnio jest w świetnej formie, finalistka tegorocznego Roland Garros. - Będę robiła wszystko, aby odpowiednio się zregenerować przed kolejnym meczem. Pierwsze spotkanie kosztowało mnie sporo wysiłku i emocji - przyznała Magda Fręch

Mecz Magdalena Fręch - Karolina Muchova w 2. rundzie US Open 2023 zostanie rozegrany w środę 30 sierpnia. Czekamy na plan gier i podamy tutaj godzinę meczu Fręch Muchova. Transmisje TV z US Open 2023 na antenach Eurosportu 1 i 2 oraz online na Eurosporcie Extra w Playerze.

