Kiedy gra Sabalenka półfinał US Open Sabalenka - Keys O której godzinie gra Sabalenka mecz dzisiaj 7.09.2023

Aryna Sabalenka już dzisiaj zagra w półfinale US Open 2023, a jej rywalka to Amerykanka Madison Keys, która łatwo pokonała 6:1, 6:4 Marketę Vondrousovą, czeską mistrzynie Wimbledonu. Białorusinka już na pewno wyprzedzi Igę Świątek w rankingu. Po raz pierwszy zostanie numerem 1. Iga Świątek musiała dojść dalej w US Open, żeby obronić pozycję nr 1, a odpadła już w 4. rundzie po porażce 6:3, 3:6, 1:6 z Jeleną Ostapenko. Mecz Aryna Sabalenka - Maison Keys zostanie rozegrany w czwartek 7 września 2023. Poniżej więcej informacji.

Iga Świątek prowadzi jeszcze w rankingu WTA, ale jest już pewne, że po US Open straci pozycję numer 1, a zdetronizuje ją Aryna Sabalenka, która ćwierćfinale pokonała 6:1, 6:4 Chinkę Qinwen Zheng. To oznacza, że przewaga Białorusinki nad Polką będzie już na pewno nie mniejsza niż 551 pkt. Jeżeli Sabalenka wygra US Open, ucieknie Idze na odległość aż 1771 pkt. - Szczerze mówiąc, byłam przekonana, że Iga dojdzie tutaj do finału - powiedziała Sabalenka, komentując porażkę Świątek (6:3, 3:6, 1:6 z Jelena Ostapenko), po której wiadomo już, że Polka po 75 tygodniach prowadzenia zostanie przez nią zdetronizowana.

- Oglądałam mecz Igi i naprawdę nie chciałam, żeby przegrała, bo nie miałam ochoty zostać numerem 1 w ten sposób. Chciałam zagrać z nią w finale i stoczyć kolejną bitwę. Dlatego nawet było mi smutno po jej porażce, ale równocześnie bardzo się cieszę, bo długo walczyłam o pozycję numer 1. To coś niesamowitego i szalonego, że mi się w końcu udało. Wciąż nie mogę w to uwierzyć! - dodała Sabalenka. - Jelena Ostapenko grała niesamowity tenis, ale mam też wrażenie, że Iga była za bardzo spięta i zdenerwowana. Z pewnością nie był to jej najlepszy mecz - oceniła. - Iga jest wspaniała i niesamowita, prowadziła w rankingu tak długo. Cieszę się, że jest w tourze, bo dzięki niej cały czas staram się być coraz lepsza. To świetne, że rywalizujemy ze sobą i motywujemy się razem do ciężkiej pracy.

Aryna Sabalenka przekonuje, że w ogóle nie myślała o walce po pozycję numer 1 w rankingu, bo skupiała się wyłącznie na własnej grze i kolejnych meczach. Wcześniej zmarnowała już kilka okazji na wyprzedzenie Igi Świątek. - Cóż, nie jest to coś, o czym tak naprawdę myślę podczas turnieju i podczas meczów. To znaczy wiem, że miałem i prawdopodobnie mam szansę stać się numerem 1 na świecie, ale wciąż jest dużo pracy do wykonania. Bardziej skupiam się na sobie niż na rankingu. Wiem, że jeśli pokażę swój najlepszy tenis, dam z siebie wszystko, to będę w stanie tego dokonać. Próbuję skupić się bardziej na sobie, na mojej grze, na większym doskonaleniu się - podkreślała Sabalenka

Mecz Aryna Sabalenka - Madison Keys w półfinale US Open 2023 zostanie rozegrany w nocy z czwartku na piątek 7/8 września. Początek meczu Sabalenka - Keys ok. godziny 2.30-3.30 nad ranem polskiego czasu (drugi mecz od godz. 1 po meczu Gauff - Muchova). Transmisja TV na Eurosporcie 1 lub 2 oraz online na Eurosporcie Extra w Playerze.