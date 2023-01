KIEDY Losowanie Australian Open 2023 O której godzinie losowanie Australian Open DATA GODZINA

Ekspert nie ma wątpliwości co do Igi Świątek. Wie, kto może zatrzymać Polkę, powiedział to wprost

Iga Świątek i Hubert Hurkacza są już w Melbourne, gdzie trenują, przygotowując się do Australian Open 2023. Szlem w Melbourne zacznie się 16 stycznia, w nocy z niedzieli na poniedziałek. Główną faworytką będzie oczywiście Iga Świątek. Australijską niemoc spróbuje też przełamać Hubert Hurkacz, który do tej pory w Melbourne doszedł najdalej do II rundy. Jest o co walczyć, bo pula nagród jest rekordowa. Mistrzowie w singlu zgarną po 2,975 mld dolarów australijskich, czyli po 8,9 mln zł! Kiedy losowanie Australian Open 2023?

Iga Świątek rok temu doszła w Melbourne do półfinału (porażka z D. Colllins), a jej dominacja miała się zacząć dopiero za miesiąc. Królową tenisa była jeszcze wtedy Australijka Ash Barty, która wygrała AO 2022, aby zaraz potem zejść nagle z tenisowej sceny. Polka w tym sezonie pokazała już moc – najpierw w pokazówce w Dubaju, a potem w United Cup. – Nie widzę nikogo, kto mógłby w 2023 r. przerwać jej dominację – stwierdziła niedawno legendarna Martina Navrátilová. Właśnie poinformowano, kiedy odbędzie się losowanie Australian Open 2023. Poniżej informacje.

Losowanie drabinek Australian Open 2023 odbędzie się w czwartek 12 stycznia. Początek ceremonii losowania AO o godzinie 8 rano polskiego czasu. Transmisja z AO 2023 na antenach Eurosportu 1 i 2 oraz w Playerze. Poza Igą Świątek pewni występu w głównych drabinkach są Hubert Hurkacz i Magda Linette, a Magdalena Fręch walczy w kwalifikacjach i awansowała już do II rundy.