Iga Świątek od kilku dni jest już w Nowym Jorku, gdzie rusza US Open 2024. Za polską liderką rankingu WTA występ w imprezie pokazowej, a dziś ma trenować z Naomi Osaką. Iga Świątek przed US Open zagrała w tylko jednym turnieju na kortach twardych. W Cincinnati doszła do półfinału, w którym uległa 3:6, 3:6 Arynie Sabalence, późniejszej triumfatorce. Zdaniem bukmacherów to właśnie Białorusinka jest największą faworytką do wygrania US Open 2024. Nieco mniejsze szanse na końcowy triumf ma mieć Iga Świątek, a inne faworytki to Jelena Rybakina i broniąca tytułu Coco Gauff.

Kiedy i o której godzinie losowanie US Open 2024?

Iga Świątek w 2022 r. wygrała US Open i był to jej jedyny wielkoszlemowy triumf odniesiony na kortach twardych. Pozostałe cztery Szlemy wygrała w Paryżu, na mączce. Poza Igą w drabinkach US Open 2024 z pewnością znajdą się również Hubert Hurkacz, Magda Linette i Magdalena Fręch. W ostatniej rundzie kwalifikacji są już Kamil Majchrzak i Maks Kaśnikowki. Tytułów bronią Novak Djoković i Coco Gauff. Przed US Open tenisowym światem wstrząsnęła afera dopingowa po wpadce Jannika Sinnera. Lider rankingu ATP został oczyszczony z zarzutów.

Zdaniem Barbary Schett, byłej tenisistki a obecnie ekspertki Eurosportu, Iga Świątek wciąż jest główną faworytką do wygrała US Open. Mimo niedawnej porażki z Aryną Sabalenką w Cincinnati. - Trzeba też spojrzeć na cały rok. Nie można patrzeć tylko na jeden czy dwa ostatnie turnieje. Iga jest wciąż najbardziej regularną zawodniczką w tourze. Jest absolutnym numerem jeden. Wyprzedza przecież Sabalenkę o ponad dwa i pół tysiąca punktów, a to mówi wszystko - argumentuje Barbara Schett w rozmowie z "Super Expressem". - Wygrała w tym roku już pięć tytułów. Faktycznie, Iga przegrała na tym bardzo szybkim korcie z Aryną. A wiemy wszyscy, że Aryna jest jedną z niewielu tenisistek, które mogą ją pokonać, które potrafią na nią wywierać dużą presję. Nie zapominajmy też jednak o tym, że korty w Cincinnati są o wiele szybsze niż te, które prawdopodobnie będą na US Open. Dlatego myślę, że Iga wciąż jest faworytką. Aryna oczywiście też jest w grze o tytuł. Jest też Coco Gauff, ale jej pewnie nie umieściłabym teraz w gronie faworytek, ponieważ nie grała ostatnio dobrze. Za to nigdy nie można skreślać Jeleny Rybakiny. Ale dla mnie faworytką jest wciąż Iga, która przecież już raz tutaj wygrała. A do tej porażki Igi z Aryną w półfinale w Cincinnati naprawdę nie przywiązywałabym dużej wagi - dodała Barbara Schett.

Losowanie drabinek US Open 2024 zaplanowano na czwartek 22 sierpnia. Początek losowania US Open o godzinie 18 polskiego czasu. Komputer wylosuje drabinki. Turniej zacznie się w poniedziałek 26 sierpnia. Transmisje TV z US Open 2024 na antenach Eurosportu 1 i 2 oraz onlina na Eurosporcie Extra na platformie MAX i w Playerze.

