Potworna burza wokół przyjaciela Huberta Hurkacza. Gwiazdy tenisa grzmią. Jest naprawdę gorąco

Szokująca wiadomość obiegła świat 20 sierpnia, a oblane testy Sinnera miały miejsce 10 i 18 marca. Przez ponad pięć miesięcy nikt nie wiedział o wpadce lidera rankingu ATP, który w tym czasie normalnie brał udział w turniejach. W tym czasie trwało tajne dochodzenie, w wyniku którego włoski tenisista został oczyszczony z zarzutów i nie zostanie zawieszony. Taki wyrok jest szokujący, tym bardziej że odebrano mu rankingowe punkty i pieniądze za występ w Indian Wells, podczas którego przeprowadzono testy. Tenisowa agencja antydopingowa i Sinner uznają, że temat jest zamknięty, ale dla wielu osób to dopiero początek. Świat dopiero teraz dowiedział się o kłopotach pierwszej rakiety świata i grzmi po kontrowersyjnym werdykcie.

Gwiazdy tenisa grzmią po wpadce Sinnera

Wśród najbardziej oburzonych takim wyrokiem jest m.in. Nick Kyrgios, który słynie z bezpośrednich opinii i reakcji. "Kuriozalne - czy to było przypadkowe, czy zaplanowane. Oblewasz dwa testy z zakazaną substancją (sterydową)… Powinieneś być zawieszony na 2 lata. Twoje osiągi były wzmocnione. Krem do masażu… Ta, fajnie" - napisał na portalu X po oficjalnym oświadczeniu ws. Sinnera. Braku zrozumienia dla tak łagodnej decyzji nie krył też inny czołowy tenisista, Denis Shapovalov.

"Nie jestem w stanie sobie wyobrazić, co czuje teraz każdy inny zawodnik, który został zawieszony za zakazane substancje. Różne zasady dla różnych graczy" - napisał Kanadyjczyk na X. Rozżalenia sprawą Sinnera nie krył też Polak Kamil Majchrzak, który przez nieświadome przyjęcie dopingu musiał przerwać karierę na kilkanaście miesięcy. Od początku tego sezonu mozolnie odbudowuje swoją pozycję i obecnie bierze udział w eliminacjach do US Open, gdzie Włoch będzie rozstawiony w głównej drabince z "1".

"Kilka godzin przed meczem dotarły do mnie najnowsze wieści z tenisowego świata. Są one dla mnie szokujące i wyjątkowo dotkliwe. Nie zagłębiałem się w szczegóły dla własnego zdrowia i komfortu psychicznego, jednak fakt, że przez większość czasu trwania mojej sprawy nie mogłem postawić nogi na nieprywatnym korcie, nie daje mi spokoju. Wychodzi na to, że inni mogą normalnie grać i spełniać marzenia w tej samej sytuacji. Jestem zdruzgotany i zszokowany. Ale tak jak wspomniałem, może nie mam racji. Poza tym kogo obchodzi to, co ja myślę - chłopak spoza czołówki" - napisał w mediach społecznościowych polski tenisista zajmujący obecnie 169. miejsce na świecie.

Głosu w sprawie Sinnera nie zabrał z kolei Hubert Hurkacz, który od dawna utrzymuje bardzo dobre relacje z włoskim tenisistą. Nie tak dawno przed Roland Garros odbyli wspólny trening - jak się okazało, było to już po dopingowej wpadce 23-latka z marca. "Zawsze przyjemność ćwiczyć z Jannikiem Sinnerem" - cieszył się wtedy niczego nieświadomy Polak.

