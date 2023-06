Kolejny wielki wyczyn Igi Świątek! Polka się nie zatrzymuje, ogromne osiągnięcie

Takich słów o Hubercie Hurkaczu nie spodziewał się nikt. Legenda wypaliła prosto z mostu. Czy to naprawdę możliwe?!

Iga Świątek od początku 2023 roku zwyciężyła dwa turnieje. Pierwszy z nich odbył się w Stuttgarcie, a 22-latka okazała się lepsza od Aryny Sabalenki w finale. Kolejne zawody na pewno były dla Polki ważniejsze, ponieważ był to występ w kolejnej odsłonie Rolanda Garrosa. Świątek świetnie się czuje na paryskich kortach, a udowodniła to już trzykrotnie w latach: 2020, 2022 oraz 2023. Raszynianka w tegorocznej edycji pokonała Karolinę Muchovą 2:1. Była to kolejna okazja, aby oddalić się w rankingu WTA od Sabalenki. Białorusinka okazała się lepsza od liderki światowego rankingu podczas imprezy w Madrycie, wówczas 25-latka po trzysetowym boju okazała się lepsza.

Świątek idzie jak burza! Kolejny tydzień na fotelu lidera rankingu WTA

Świątek aktualnie rywalizuje w turnieju w Bad Homburgu. Polka rozegrała już w Niemczech jedno spotkanie, a jej rywalką była Tatjana Maria. Lepsza okazała się 22-latka, który pokonała Niemkę 2:1. Tym samym Raszynianka rozpoczęła od zwycięstwa, a także mogła świętować inny sukces, czyli rozpoczęła 65. tydzień na fotelu lidera rankingu WTA. Świątek ma aktualnie 874 punktów przewagi nad drugą Sabalenką. W klasyfikacji wszech czasów Polka zajmuje 11. miejsce, a do najlepszej "10" dzieli ją zaledwie sześć tygodni. Liderką w tym rankingu jest Steffi Graff, która na szczycie była przez 377 tygodni.

Warto zaznaczyć, że Świątek jest na czele tego rankingu, patrząc na aktywnie grające tenisistki. O jeden tydzień mniej ma na tronie udokumentowany Simona Halep, a podium zamyka Wiktoria Azarenka z dorobkiem 51. tygodni.

Bow down to the Queen 👑@iga_swiatek now holds the record for most weeks spent at World No. 1 amongst active WTA players!Swiatek (6️⃣5️⃣)Halep (64)Azarenka (51)Kerber (34)Osaka (25) pic.twitter.com/tUd1OEqTxl— TENNIS (@Tennis) June 26, 2023