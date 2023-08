Kontuzjowana Jelena Rybakina miażdży władze WTA! Padły mocne słowa, już ich nie cofnie!

Iga Świątek już przed Woźniacką! Polka aż do US Open na pewno nie odda tronu!

Jelena Rybakina odpadła z turnieju WTA w Montrealu w półfinale. Była mistrzyni Wimbledonu mecz z Ludmiłą Samsonową, rosyjską pogromczynią Aryny Sabalenki, miała rozegrać w nocy z soboty na niedzielę, ale nie pozwolił na to ulewny deszcz. Tenisistki długo czekały na początek spotkania. W końcu organizatorzy przenieśli ten półfinał na następny dzień. Jednak najbardziej kuriozalne były okoliczności, w jakich Rybakina zagrała wcześniejszy mecz z Darią Kasatkiną. Z powodu opóźnień panie kończyły przed godziną 3 w nocy lokalnego czasu.

Iga Świątek już przed Woźniacką! Polka aż do US Open na pewno nie odda tronu!

Jelena Rybakina jest wściekła na organizatorów turnieju i władze WTA. Czwarta rakieta świata obwinia je za kontuzję barku, której doznała w czasie turnieju. - Po tym turnieju czuję się zniszczona a to z powodu harmonogramu i całej sytuacji. Nie jestem z tego powodu specjalnie zadowolona, ale tak właśnie to się odbywa. Niestety, w takich sytuacjach zawodniczki nie mogą wiele zrobić. Decyzja tak naprawdę nie należy do nas. Pogoda nie była pomocna. Powiedziałbym, że nabawiłem się kilku kontuzji, ale staraliśmy się sobie z tym poradzić i zobaczyć, jak z tego wyjdziemy. To pierwszy raz, kiedy mecz trwał tak długo, a my kończyłyśmy tak późno – powiedziała Rybakina, której mecz z Kasatkiną trwał ponad 3 godziny.

Iga Świątek po porażce zdradziła ważną rzecz! Tego o niej nie wiedzieliśmy, dlatego przegrała?

Jelena Rybakina za kontuzje, których doznała, wini władze WTA. - To pierwszy taki przypadek i mam nadzieję, że ostatni, ponieważ uważam, że było to nieprofesjonalne. Nie kieruję tych słów do turnieju, ponieważ myślę, że najważniejsze jest tutaj WTA. A jego przywództwo jest na razie słabe. Mam nadzieję, że coś się zmieni, ponieważ w tym roku było wiele sytuacji, których tak naprawdę nie rozumiem - atakuje Rybakina.

Jelena Rybakina miała zmierzyć się z Samsonową zaledwie 15 godzin po spotkaniu z Kasatkiną. - Cóż, skończyliśmy o 3 rano. Wzięłam prysznic, trochę się rozciągnęłam i wróciłam do hotelu. Chyba zasnąłem o 5. Tak, to znaczy, obudziłem się o 10 i wtedy nie mogłem spać. Więc tak, zdecydowanie nie było wystarczająco dużo czasu na regenerację - stwierdziła.

QUIZ: Ile wiesz o Idze Świątek? Pytanie 1 z 25 Ile lat skończyła w maju 2023 roku Iga Świątek? 19 22 24 27 Dalej