Fibak wskazuje trenerów dla Hurkacza. Dwa mocne nazwiska

Hubert Hurkacz już niemalże dwa miesiące temu roztsał się z trenerem Craigiem Boyntonem. Jak do tej pory polski gracz nie znalazł sobie nowego szkoleniowca i własnie w tej sprawie postanowił wypowiedzieć się Wojciech Fibak. Legenda polskiego tenisa wskazała, kto może objąć stanowisko nowego opiekuna kariery Hurkacza. Wskazał dwa nazwiska.

Hubert Hurkacz szuka nowego szkoleniowca. Fibak wskazuje nazwiska

Jak powiedział Fibak w rozmowie z "Faktem", ma na myśli dwa nazwiska, jeśli chodzi o potencjalną współpracę z polskim tenisistą i mówimy tu o nazwiskach bardzo uznanych w branży, chociażby o byłym szkoleniowcu Novaka Djokovicia, czy też Rogera Federera.

- - W mediach przewijały się różne nazwiska, w tym m.in. Brada Gilberta, którego łączono również z Igą Świątek. Myślę jednak, że postawi na Gorana Ivanisevicia (były trener Novaka Djokovicia), albo na Ivana Ljubicicia (były trener Rogera Federera). Obu dobrze znam, a drugiemu z wymienionych nawet kiedyś pomagałem, gdy sam jeszcze grał. Do Ljubicicia Hubert nie miałby nawet daleko, bo ma mieszkanie w Monte Carlo w tym samym budynku, co on - mówi Fibak w rozmowie z "Faktem".

