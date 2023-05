Legenda tenisa o szansach Igi Świątek w Roland Garros. "Wygra pod jednym warunkiem..."

Druzgocące słowa o Idze Świątek tuż przed Roland Garros. We Francji nie mają wątpliwości, powiedzieli to głośno

Iga Świątek, Aryna Sabalenka i Elena Rybakina to trójka najlepszych zawodniczek zdaniem dwukrotnej triufatorki French Open. Urodzona w Pradze reprezentantka Stanów Zjednoczonych jednak przestrzega, że nie jest to koniecznie kolejność jej typów do tytułu. Zdaniem Navratilovej to jednak te trzy tenisistki odjechały reszcie stawki w tym sezonie, zwłaszcza na kortach ziemnych, na których każda z pań wygrała po jednym prestiżowym turnieju (Sabalenka w Madrycie, Świątek w Stuttgarcie, a Rybakina w Rzymie).

Świątek to mistrzyni Rolanda Garrosa sprzed roku oraz z sezonu 2020. Przez 60 tygodni na czele rankingu WTA. Siłę na kortach ziemnych potwierdziła w niedawnym turnieju Stuttgarcie (po 45 dniach przerwy spowodowanej kontuzją) oraz na początku imprezy w Rzymie. Z imprezy na kortach Foro Italico wycofała się w trakcie meczu z Eleną Rybakiną z powodu kontuzji uda.

- Zobaczymy, co z jej zdrowiem, ale słyszałam, że z jej ude nie jest tak źle. Jeśli będzie zdrowa w stu procentach, to będzie faworytem. Jeśli nie jest do końca zdrowa, to sprawa triumfu będzie otwarta. Wtedy faworytkami do triumfu byłyby Sabalenka i Rybakina, patrząc na to jak prezentowały się na mączce. One też mogą być pewne siebie jak Iga Świątek, choć ona powinna czuć się najlepiej, jeśli będzie w 100 proc. zdrowa. Możemy mieć zaskakującą triumfatorkę, ale są szanse,, że to będzie jedna z tych trzech pań. Chcę zobaczyć Igę w pełni zdrową. Niech ktoś odbierze jej puchar, bo jest od niej po prostu lepszy, a nie dlatego, że jest kontuzjowana. W zeszłym roku Iga zapomniała, jak się przegrywa. Może jeszcze nie jest na tym etapie, ale wciąż powinna być bardzo pewna siebie - powiedziała Navratilova.

Ceremonia losowania głównej drabinki turnieju w Paryżu już w czwartek. Początek o godz. 14.00.