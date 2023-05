Niecodzienna opinia dotycząca Igi Świątek. Będziecie mocno zaskoczeni. Polce ma brakować... luzu

Druzgocące słowa o Idze Świątek tuż przed Roland Garros. We Francji nie mają wątpliwości, powiedzieli to głośno

Podczas turnieju w Rzymie Iga Świątek została zatrzymana przed kontuzję. W starciu z Jeleną Rybakiną na początku trzeciego seta poczuła ból w prawej nodze i po jednej z akcji złapała się za udo. Uraz okazał się na tyle poważny, że reprezentantka Polski nie była w stanie kontynuować zmagań i musiała zrezygnować z dalszej części meczu. Moment doznania kontuzji był o tyle niepokojący, że już niebawem rusza Roland Garros.

Ekspert o Idze Świątek. Polka musi... wyluzować?

Na szczęście Świątek niedawno opublikowała zdjęcia z kortu i wydaje się, że z jej dyspozycją wszystko jest już w porządku. Przed startem turnieju o Polce wypowiada się coraz więcej znanych postaci ze świata tenisa. W programie "Damy i Asy" w Canal+ Sport opinię o Świątek wydał były trener Rogera Federera, Ivan Ljubicić. Słowa szkoleniowca są co najmniej zaskakujące. - Wydaje mi się, że jest za poważna, zbyt zestresowana. W końcu to tylko tenis. To jej styl bycia i dzięki temu wygrywa, ale myślę o tym przez pryzmat mojej pracy z Rogerem. Jeśli chce się mieć długą karierę, co także powinno być jednym z celów, powinno się czasami trochę wyluzować - powiedział Ljubicić.

- Brakuje mi więcej relaksu. Jeśli jest się zbyt zestresowaną, jeśli każdy trening jest zbyt poważny, wtedy pojawiają się głupie kontuzje. Odczuwasz ból, którego źródła nie znasz - uważa były szkoleniowiec Federera, który dodał jednocześnie, że nieco luźniejsze podejście do sportu pozwala się nim cieszyć i nie jest tak mocno wycieńczające psychicznie.