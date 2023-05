Wspaniały gest Huberta Hurkacza! Na Dzień Dziecka zadbał o najmłodszych, pokazał wielkie serce

Tegoroczny Roland Garros rozpocznie się już 28 maja i polscy kibice mają nadzieję, że Hurkaczowi uda się pobić zeszłoroczny wynik, kiedy doszedł do 1/8 finału. Najlepszy polski tenisista ma za sobą niezbyt obiecujące występy na mączce w Rzymie i Madrycie, jednak to w Paryżu musi pokazać najwyższą formę. Udział w wielkoszlemowej imprezie pokrzyżował jego obecność podczas turnieju Hubi Cup 2023, który odbędzie się we Wrocławiu w dniach 1-4 czerwca. Zagrają w nim tenisiści i tenisistki do lat 12, a Polski Związek Tenisowy przyznał wrocławskiej imprezie rangę Super Serii, czyli najwyżej punktowanego turnieju w tej kategorii wiekowej. Mecze z pełną drabinka i turniejem deblowym będą rozgrywane jednocześnie na 15 kortach Centrum Treningowego Spartan przy ulicy Spiskiej i Pułtuskiej w rodzinnym mieście Hurkacza. On sam będzie nieobecny, ale nie zapomniał o najmłodszych adeptach tenisa i dla najlepszych przygotował wyjątkową nagrodę.

Wspaniały gest Huberta Hurkacza na Dzień Dziecka dla najmłodszych

- Mam nadzieję, że ten turniej będzie dla młodych zawodników fantastycznym przeżyciem, i że dzięki przyjazdowi do Wrocławia poczują atmosferę zawodowego touru. Niestety nie będzie mnie na miejscu, ale wszystkim będę bardzo kibicował, a z czwórką finalistów turnieju singlowego dziewczynek i chłopców spotkam się w Halle, podczas turnieju ATP 500 - zapowiedział 13. obecnie tenisista świata. Ufundował on bowiem trzydniowy wyjazd do niemieckiego Halle dla czworga finalistów turnieju singlowego dziewczynek i chłopców!

Taki wyjazd ma związek z prestiżowym turniejem ATP 500 rozgrywanym w Halle, w którym przed rokiem najlepszy okazał się właśnie Hurkacz. W finale pokonał Daniiła Miedwiediewa i w tym sezonie powalczy o obronę tytułu. Zatem najlepsi zawodnicy Hubi Cup 2023 będą mogli na żywo podziwiać pierwszą polską rakietę na trawie. Come-On Tennis Club Wrocław wspólnie z Centrum Treningowym Spartan przygotował dla młodych sportowców, ich rodzin i publiczności wyjątkowe atrakcje związane m.in. z Dniem Dziecka, a honorowy patronat nad turniejem skrzatów objął prezydent Wrocławia, Jacek Sutryk. Być może wezmą w nim udział następcy Huberta Hurkacza i Igi Świątek.

Miło mi ogłosić, że od 1 do 4 czerwca we Wrocławiu odbędzie się Hubi Cup 2023 - turniej rangi OTK Super Seria do 12 lat.Nagrodą dla finalistek i finalistów singlowych zmagań będzie wyjazd na tegoroczny turniej ATP 500 w Halle.Trzymam za wszystkich mocno kciuki!😊🏆 pic.twitter.com/cpJ9P7x15d— Hubert Hurkacz (@HubertHurkacz) May 24, 2023