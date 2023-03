i Autor: AP Linette - Raducanu O której godzinie gra Linette Indian Wells KIEDY gra Linette pierwszy mecz Indian Wells 2023

Indian Wells 2023

Linette - Raducanu O której godzinie gra Linette Indian Wells KIEDY gra Linette pierwszy mecz Indian Wells 2023

ch 8:29 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Kiedy gra Linette Indian Wells Linette - Raducanu O której godzinie gra Linette pierwszy mecz Indian Wells 2023. Magda Linette poznała pierwszą rywalkę w Indian Wells. Polka zacznie od 2. rundy i zagra z Emmą Raducanu (nr 77). Brytyjka to była mistrzyni US Open, ale po tym spektakularnym sukcesie grała już dużo słabiej, zmagając się z licznymi kontuzjami. Mecz Linette - Raducanu w Indian Wells zaplanowano na sobotę. To będzie ich drugie spotkanie, a w pierwszym górą była Raducanu. Sprawdź, o której gra Linette w Indian Wells Magda Linette Kiedy gra pierwszy mecz.