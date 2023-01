Linette - Teichmann RELACJA NA ŻYWO Magda Linette - Jil Teichmann na żywo live online Linette - Teichmann za darmo w internecie Linette - Teichmann dzisiaj 3.01 WYNIK

Błyskawiczna porażka Michalskiego. Losy Polaków w United Cup rozstrzygną się we wtorek

Magda Linette - Jil Teichmann -:-, -:-

Na żywo Linette - Teichmann Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze Witamy w relacji na żywo z meczu australijskiego United Cup Magda Linette - Jil Teichmann. Początek spotkania zaplanowano ok. godziny 9:00. Zapraszamy!

Początek nowego roku jest niezwykle pracowity dla tenisistów i tenisistek, którzy teraz mierzą się w Australii, podczas United Cup. Magda Linette 2023 rok zaczęła od pewnej wygranej 6:2, 6:1 nad Zhibek Kulambayevą i teraz będzie walczyć o kolejną wygraną. Przed notowaną na 48. miejscu w rankingu WTA polskiej zawodniczką jednak o wiele trudniejsze zadanie. Jej najbliższa rywalka, Jil Teichmann zajmuje bowiem 35. miejsce w światowym rankingu, jednak zdaniem bukmacherów to Magda Linette ma minimalnie większe szanse na wygraną. Przy okazji Polka mogłaby się zrewanżować szwajcarskiej tenisistce. Do tej pory Linette tylko raz mierzyła się z Teichmann, we wrześniu 2021 roku. Wtedy, podczas zawodów w Chicago lepsza okazała się Szwajcarka, wygrywając 6:2 6:4. Miejmy nadzieję, że tym razem role się odwrócą.