Magda Linette nagle wypaliła o Idze Świątek. Tak bezpośredniego komentarza się nie spodziewaliśmy

Polskie tenisistki dostały się do finałów Billie Jean King Cup dzięki dzikiej karcie. Główną postacią drużyny miała być oczywiście Iga Świątek, ale przeciągająca się decyzja o organizacji WTA Finals i ostateczny pomysł rozegrania tego turnieju w meksykańskim Cancun tuż przed finałami BJKC w hiszpańskiej Sewilli doprowadził do rezygnacji najlepszej tenisistki świata. Zresztą nie tylko jej, bo podobnie postąpiły m.in. Amerykanki Jessica Pegula i Coco Gauff. Tym samym pierwszą rakietą Polski została Magda Linette, dla której nie będzie to pierwszy taki występ. W tej samej roli wystąpiła w zeszłym roku, odnosząc prestiżowe zwycięstwa z Karoliną Pliskovą i Madison Keys. Kibice liczą, że tym razem będzie podobnie, choć wielu z nich żałuje, że Świątek zrezygnowała z gry w reprezentacji. Ta decyzja pozwoliła jej jednak wygrać WTA Finals i wrócić na fotel liderki światowego rankingu, co nie umknęło także jej koleżankom.

Bezpośredni komentarz Magdy Linette o Idze Świątek

Świątek ponownie jest na ustach całego świata, co nie może dziwić. Zwycięstwo 6:1, 6:0 w finale turnieju mistrzyń z Jessicą Pegulą wprawiło w zachwyt wszystkich kibiców i ekspertów. W tym gronie są też jej rywalki i koleżanki, a jedną z nich jest właśnie Linette. 31-latka tuż przed decydującymi meczami w Cancun stanęła w obronie krytykowanej federacji WTA. To rozbudziło pewne plotki o możliwym konflikcie między dwiema najlepszymi polskimi tenisistkami - Iga głośno buntuje się przeciwko WTA. Na Linette za ostatnie słowa spadła też spora fala krytyki, ale jej najnowszy komentarz o raszyniance wiele wyjaśnia.

"Jedyna i niepowtarzalna [one and only - j. ang.]! Najlepszy scenariusz na koniec sezonu! Gratulacje #1GA" - napisała poznanianka w mediach społecznościowych koleżanki po jej triumfie w WTA Finals. Ten komentarz w kilka godzin uzbierał ponad 1000 polubień zachwyconych fanów i jest chyba najlepszą odpowiedzią na plotki dot. relacji między Linette a Świątek.