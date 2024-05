Adam Buksa znów to zrobił w Turcji! Zasłuży na powołanie do kadry na EURO?

Robert Lewandowski w pięknych słowach zwrócił się do córki. Wielki dzień. To, co się stało później, przechodzi ludzkie pojęcie

Trafił w trzynastej minucie

W ekipie Antalyasporu Buksa występuje na zasadzie rocznego wypożyczenia z RC Lens. Może być zadowolony z dokonań w tym klubie. Należy do liderów zespołu. W meczu z Pendiksporem strzelił gola. W 13. minucie wykorzystał rzut karny. Bramkarz gości nie wyczuł jego intencji. Polak strzelił w prawy róg, a golkiper rzucił się w lewą stronę. Jednak nie wystarczyło to do zwycięstwa. Już po chwili rywale wyrównali, a jeszcze przed przerwą zdobyli drugą bramkę. Jak się okazało zapewniło to im wygraną 2:1 na wyjeździe. Gospodarze przez ostatni kwadrans grali w osłabieniu. To ich druga przegrana z rzędu.

Powalczy o koronę króla strzelców?

Dorobek kadrowicza w tym sezonie to 15 goli. Grał przez całe spotkanie, podobnie jak drugi z naszych rodaków pomocnik Jakub Kałuziński. W tym momencie Buksa zajmuje piąte miejsce w klasyfikacji najlepszych strzelców ligi. Najlepszy jest Argentyńczyk Mauro Icardi, który zdobył 23 bramki dla Galatasaray. Antalyaspor plasuje się na dziesiątej pozycji. W następnej kolejce przed klubem Polaków wyjazdowy mecz z Kasimpasą. Jednak w tym spotkaniu zabraknie Buksy, który będzie pauzował za żółte kartki.

🇹🇷 Goal: Adam Buksa | Antalyaspor 1-0 Pendikspor pic.twitter.com/PBXb3ymkYp— FootColic ⚽️ (@FootColic) May 6, 2024

