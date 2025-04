Liga Mistrzów: Dwa zespoły w grze o potrójną koronę

Przed końcem sezonu 2024/25 tylko dwa kluby w Europie wciąż mają szansę na sięgnięcie po prestiżową potrójną koronę – Paris Saint-Germain i FC Barcelona. Oznaczałoby to zdobycie mistrzostwa kraju, krajowego pucharu oraz triumf w Lidze Mistrzów w jednym sezonie. Taki wyczyn w historii europejskiej piłki nożnej udał się dotąd zaledwie ośmiu klubom, a od wprowadzenia formatu Champions League w 1992 roku – tylko siedmiu.

Co ciekawe, zarówno Barcelona, jak i obecny trener PSG Luis Enrique mają już doświadczenie w osiąganiu tego wyjątkowego sukcesu. Hiszpański szkoleniowiec dokonał tego z „Dumą Katalonii” w 2015 roku, podczas gdy sama Barcelona może pochwalić się aż dwoma potrójnymi koronami – pierwszą wywalczyła w 2009 roku pod wodzą Pepa Guardioli, drugą właśnie z Enrique. Teraz klub, w którego barwach występują Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny, stoi przed szansą na trzeci taki triumf.

Barcelona ma już na koncie tegoroczny Puchar Hiszpanii, który zdobyła po dramatycznej wygranej 3:2 po dogrywce z Realem Madryt. W lidze hiszpańskiej przewodzi tabeli z czteropunktową przewagą nad "Królewskimi" na pięć kolejek przed końcem sezonu, a w półfinale Ligi Mistrzów zmierzy się z Interem Mediolan. Droga do potrójnej korony nie jest więc łatwa, ale jak najbardziej realna.

PSG z kolei ma już zapewniony tytuł mistrza Francji, a w finale Pucharu Francji 24 maja zmierzy się z Reims. Przed nim także starcia półfinałowe w Lidze Mistrzów – rywalem paryżan będzie Arsenal Londyn. Dla francuskiego klubu byłby to pierwszy taki sukces w historii, a dla Enrique – drugie zdobycie potrójnej korony jako trenera.

Dla Arsenalu i Interu Mediolan, pozostałych półfinalistów Ligi Mistrzów, potrójna korona jest już nieosiągalna. Londyńczycy mogą zdobyć jedynie trofeum Champions League, a Inter, choć wciąż walczy o mistrzostwo Serie A, odpadł już z krajowego pucharu. Finał Ligi Mistrzów zaplanowano na 1 czerwca – wtedy przekonamy się, czy historia zatoczy koło i czy do ekskluzywnego grona klubów z potrójną koroną dołączy PSG lub Barcelona.

Fani mogą oglądać jeden mecz Ligi Mistrzów w każdej kolejce w Telewizji Polskiej. Tradycyjnie – jest to środowe spotkanie. Tym razem jednak w TVP transmitowany będzie mecz we wtorek? Dlatego, że sublicencja TVP pozwala na pokazywanie meczu drugiego wyboru. Canal+ zachowało sobie prawo do pokazywania meczu Barcelony.

Meczem, który kibice będą mogli oglądać w TVP jest spotkanie Arsenalu Londyn z PSG. Początek meczu o 21:00.

