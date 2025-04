Cóż za wieści prosto z Gdańska! Lider Lechii sam się do tego przyznał, jest źle

Lechia nie spełniła wymagań finansowych Ekstraklasy

Komisja nie przyznała Lechii licencji w związku z niespełnieniem kryterium F.05 Podręcznika Licencyjnego – dotyczy on prognozy finansowej. Pozostałe kluby ekstraklasy otrzymały licencję, jednak niektóre z nadzorem finansowym bądź infrastrukturalnym. Komisja postanowiła przyznać klubom: Legia Warszawa, Lech Poznań, Widzew Łódź, Jagiellonia Białystok, Cracovia, GKS Katowice, Korona Kielce, Motor Lublin, Raków Częstochowa – licencję upoważniającą klub do uczestnictwa w rozgrywkach PKO BP Ekstraklasy w sezonie 2025/2026 oraz licencję upoważniającą klub do uczestnictwa w rozgrywkach klubowych UEFA w sezonie 2025/2026.

W przypadku Stali Mielec licencja upoważnia do uczestnictwa w rozgrywkach PKO BP Ekstraklasy w sezonie 2025/2026. Górnik Zabrze otrzymał z kolei licencję upoważniającą do uczestnictwa w rozgrywkach Ekstraklasy z nadzorem infrastrukturalnym oraz licencję upoważniającą do uczestnictwa w rozgrywkach klubowych UEFA. Nadzór finansowy będzie natomiast dotyczył Zagłębia Lubin, Radomiaka, Śląska Wrocław, Piasta Gliwice, Pogoni Szczecin i Puszczy Niepołomice.

Większość innych klubów przebrnęła proces bez większych trudności. Natomiast Puszcza Niepołomice – mimo otrzymania licencji – ma obowiązek zapłaty kwoty 20 000 zł za naruszenie dyscypliny procesu licencyjnego.

Jak informuje Komisja, klubom od powyższych decyzji przysługuje odwołanie za pośrednictwem Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN do Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych PZPN w terminie pięciu dni od daty ich otrzymania.

Komisja ds. Licencji Klubowych rozpatrzyła wnioski klubów o przyznanie licencji na grę w rozgrywkach PKO BP Ekstraklasy oraz rozgrywkach klubowych UEFA w sezonie 2025/2026. 🚨Cały komunikat 🔗 https://t.co/cPLAnNA7Wo pic.twitter.com/EsOv5gYCls— PZPN (@pzpn_pl) April 29, 2025