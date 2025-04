Grał w kadrze Nawałki, teraz Widzew może mieć go za milion euro. To byłby wielki powrót

Kuriozalny gol w meczu ekstraklasy. Koszmarna wpadka bramkarza Stali, cóż on narobił!

Na liście potencjalnych wzmocnień pojawiło się kilka znanych nazwisk – zarówno z zagranicy, jak i z grona byłych reprezentantów Polski. Jednym z najczęściej wymienianych jest Mariusz Stępiński, obecnie występujący w barwach Omonii Nikozja.

Stępiński będzie za drogi?

Powrót 29-letniego napastnika do PKO Ekstraklasy rozważany jest od dłuższego czasu, jednak przeszkodą może okazać się cena. Jak podaje cypryjski serwis „sport-fm.com.cy”, Omonia oczekuje za Stępińskiego aż miliona euro. To kwota, która może być trudna do zaakceptowania przez Widzew.

Stępiński, który w przeszłości występował już w barwach łódzkiego klubu, ma za sobą udany sezon. W 38 rozegranych meczach zdobył 16 bramek i zanotował jedną asystę.

Po opuszczeniu Polski w 2013 roku (odszedł z Widzewa do Norymbergi) zrobił całkiem ciekawą karierę w Europie. W Niemczech się nie przebił, ale ma za to na koncie 78 występów w Serie A (w barwach Chievo Verona i Verony) oraz 21 spotkań w Ligue 1 (FC Nantes). Czterokrotny reprezentant Polski, członek kadry, która osiągnęła ćwierćfinał Euro 2016, jest obecnie wyceniany przez „Transfermarkt” na 1,4 miliona euro. Jego kontrakt z cypryjskim klubem obowiązuje do końca maja 2026 roku.

