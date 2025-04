Kuriozalny gol w meczu ekstraklasy. Koszmarna wpadka bramkarza Stali, cóż on narobił!

Cóż za wieści prosto z Gdańska! Lider Lechii sam się do tego przyznał, jest źle

Bramki zdobywane piętą czy przewrotką, jak ta w starciu z Cercle Brugge, napisały najnowszą historię Jagiellonii w europejskich pucharach. Pululu ma na koncie osiem bramek w Lidze Konferencji UEFA, co obecnie daje mu pozycję lidera klasyfikacji strzelców. Za jego plecami znajduje się Cedric Bakambu z Realu Betis z – niestety – siedmioma golami i co najmniej dwoma półfinałowymi okazjami na poprawienie dorobku.

ZOBACZ: Jakub Kiwior i jego niezwykła historia! Od małego musiał grać z większymi od siebie

Kluby z LaLiga i Bundesligi chcą Pululu?

W PKO BP Ekstraklasie Pululu zdobył osiem bramek, ale to właśnie europejskie występy sprawiły, że znalazł się na celowniku wielu klubów. Jak informowano – zainteresowanie Pululu wyraziły kluby z Turcji i Grecji, a także VfL Wolfsburg i Rayo Vallecano.

Jeszcze kilka tygodni temu dyrektor sportowy Jagiellonii Łukasz Masłowski, w rozmowie z Tomaszem Ćwiąkałą sugerował, że klub wycenia zawodnika na sześć milionów euro. Teraz – jak donosi Goal.pl – ustalona kwota transferowa wynosi jednak milion euro mniej. Pięć milionów euro, taką cenę mieli usłyszeć (i usłyszą) wszyscy zainteresowani napastnikiem mistrzów Polski.

ZOBACZ: Joan Laporta nie wytrzymał, gdy zobaczył Szczęsnego. Musiał to zrobić, wystarczył jeden gest

Na razie Klimala

Jeśli doszłoby do sprzedaży Pululu za wyżej wymienioną kwotę, byłby to rekordowy transfer białostockiego klubu. Obecnie najwyżej wycenionym zawodnikiem sprzedanym przez Jagiellonię jest Patryk Klimala, który odszedł do Celticu Glasgow za cztery miliony euro.