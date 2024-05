Jens Gustafsson o dumie i wstydzie. Trener Pogoni o pierwszym kroku i odzyskaniu zaufania

Nie do wiary: co za pudło Wisły Kraków w walce o ekstraklasę! Tak Szymon Sobczak zmarnował rzut karny [WIDEO]

Do Europy przez ligę

Pogoń zawodząc w Pucharze Polski straciła szansę na to, aby przez te rozgrywki dostać się do europejskich pucharów. Teraz droga wiedzie przez ekstraklasę. Bohaterem z Puszczą był Leonardo Koutris, który zdobył w drugiej połowie zdobył zwycięską bramkę. W ten sposób Pogoń wróciła do gry w lidze. Zajmuje czwarte miejsce i wciąż ma szanse na wywalczenie przepustki do Europy.

Trudny moment wciąż trwa

Trener Jens Gustafsson był zadowolony ze zwycięstwa. Podkreślił, że najważniejsze w starciu z beniaminkiem było zgarnięcie pełnej puli. - Jestem bardzo szczęśliwy po zwycięstwie i dumny z postawy zawodników - powiedział trener Gustafsson, cytowany przez PAP. - Za nami bardzo trudne dni. Mamy świadomość, że ten trudny moment wciąż trwa. Wiem, że wygranie tego meczu nie wystarczy na to, aby odzyskać zaufanie. Zrobiliśmy pierwszy krok. Ciągle jest nam wstyd za to, co się stało w Warszawie - dodał szkoleniowiec Pogoni.

