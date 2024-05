Robert Podoliński surowo o postawie Pogoni w finale Pucharu Polski. Tak określił to, co zrobili Portowcy, mocny przekaz

Zbigniew Boniek zobaczył finał Pucharu Polski i postanowił to napisać. Znamienne słowa, wymienił jedno nazwisko

Jens Gustafsson wylał z siebie wszystkie żale. Ale do ostatecznego podsumowania wystarczyły mu dwa słowa

To miała być zwykła konferencja pomeczowa trenera Wisły. Ale nagle zdarzyło się TO!

Pogoń pogrzebana mentalnie po porażce na Narodowym?🗣️ Robert Podoliński: „Będzie się bardzo ciężko podnieść. To był ich główny cel” pic.twitter.com/BQqWx1huZr— Kanał Sportowy (@Sportowy_Kanal) May 2, 2024

Dwa zabójcze ciosy Wisły

W finale Pucharu Polski nie brakowało dramaturgii i zwrotu akcji. W drugiej połowie Pogoń prowadziła. Jednak w doliczonym czasie Wisła zdołała doprowadzić do dogrywki. Sędziowie sprawdzali sytuację pod kątem pozycji spalonej. Na początku dogrywki koszmarny błąd popełnił obrońca Leo Borges. Po zagraniu Brazylijczyka piłkę przejął Angel Rodado i ruszył w kierunku bramki Portowców. Hiszpan nie zmarnował szansy i po chwili strzelił zwycięskiego gola. To był cios po którym Portowcy nie zdołali już odpowiedzieć. Chcieli zdobyć pierwsze trofeum w historii klubu, ale po raz czwarty w tych rozgrywkach im się to nie udało.

Kamil Grosicki rozbrajająco szczerze po finale Pucharu Polski... Przeprasza fanów i rodzinę

Pogoń jest rozbita psychicznie

Trener Robert Podoliński bardzo surowo ocenił występ Pogoni w Kanale Sportowym. - Pogoń straciła bramkę na remis - powiedział Robert Podoliński w Kanale Sportowym. - Pierwsze dwadzieścia minut to była Pogoń słaniająca się na nogach po nokdaunie. Tak Pogoń będzie wyglądał w lidze. Bardzo ciężko będzie się podnieść tym piłkarzom, jakkolwiek nie byliby napompowani w kolejnych spotkaniach. Mam wrażenie, że w tej chwili Pogoń jest rozbita psychicznie. To był cel główny szczecinian. Tak mi się wydaje. Chciałbym się mylić. Po takim meczu będzie bardzo ciężko - tłumaczył w Kanale Sportowym.

To miała być zwykła konferencja pomeczowa trenera Wisły. Ale nagle zdarzyło się TO!

Quiz. Czy rozpoznasz piłkarzy z PRL-u. Brak 15/15 to wstyd dla fanów futbolu! Pytanie 1 z 15 Zacznijmy od czegoś prostego. Ten były piłkarz reprezentacji Polski grał w Widzewie Łódź, Juventusie Turyn i AS Romie. Po latach kariery był m.in. trenerem reprezentacji Polski oraz szefem PZPN. Jest nim? Zbigniew Boniek Adam Nawałka Roman Kosecki Leszek Pisz Dalej

Sonda Czy Wisła Kraków zdoła szybko wrócić do PKO Ekstraklasy? Tak Nie