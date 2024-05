Kamil Grosicki rozbrajająco szczerze po finale Pucharu Polski... Przeprasza fanów i rodzinę

Zbigniew Boniek zobaczył finał Pucharu Polski i postanowił to napisać. Znamienne słowa, wymienił jedno nazwisko

Kamil Grosicki postanowił udzielić bardzo szczerej wypowiedzi po finale Pucharu Polski. Zawodnik "Portowców" nie ukrywał wielkiego rozczarowania przebiegiem meczu z Wisłą Kraków i utratą szans na pierwszy puchar drużyny ze Szczecina. Zawodnik nie gryzł się w język i powiedział, że zawiódł wszystkich fanów klubu, jak też swoją własną rodzinę. Padły mocne słowa.

Po tym, jak Pogoń przegrała, Grosicki nie ukrywał wielkiego rozczarowania o czym powiedział w rozmowie z dziennikarzami tuż po zakończonym meczu. Zaznaczając, że czuje, że zawiódł fanów i rodzinę, a także samego siebie

- Jest mi przykro. Zawiodłem siebie i naszych kibiców, moją rodzinę, wszyscy to strasznie przeżywają. (...) Jestem załamany, tak jak powiedziałem wcześniej, wiem, że zawiodłem - mówił Grosicki w trakcie rozmowy z dziennikarzami.

Jak mówi Grosicki, rozumie on wielkie rozczarowanie kibiców, którzy liczyli na pierwsze trofeum. Jak podkreśla, fani spisali się znakomicie, jednak drużyna zawiodła i to bardzo boli.

- Kibice, tak, jak mówie, chcieli to historyczne trofeum zdobyć, (...) Fantastycznie nas dopingowali, fantastycznie się zaprezentowali tu na Stadionie Narodowym, my zawiedliśmy. To jest wielki ból - opowiedał reprezentant Polski