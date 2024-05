Selekcjoner Holendrów bez ogródek o Lewandowskim tuż przed Euro 2024! Nie krył się ze swoim zdaniem. Te słowa nie przejdą bez echa

Michał Skóraś rozkręcił się na dobre w Brugge. Zasłuży na powołanie do kadry na EURO? [WIDEO]

Michał Probierz tuż przed Euro 2024 otrzymał nagłe informacje. Doszło do radykalnej zmiany. Klamka zapadła

W ostatnich miesiącach reprezentacji Polski nie mogli liczyć na zbyt wiele pochwał, a słaba gra biało-czerwonych sprawiła, że dopiero w barażach wywalczyli oni awans na mistrzostwa Europy 2024, które rozpoczną się w połowie czerwca w Niemczech. Na kilka tygodni przed startem imprezy również nie brakuje kolejnych słów pod adresem poszczególnych zawodników i na kilka z nich zdecydował się Ronald Koeman - selekcjoner reprezentacji Holandii, grupowego rywali Polaków. Legenda Barcelony w jasnych słowach wypowiedziała się na temat Roberta Lewandowskiego po pytaniu od dziennikarza "WP Sportowe Fakty", które padło na specjalnym spotkaniu z przedstawicielami mediów.

Sonda Czy Polska wyjdzie z grupy na Euro 2024? Tak Nie

Koeman nie ukrywał, że jego zdaniem biało-czerwoni nie będą łatwym rywalem i trzeba się mieć na baczności w starciu z podopiecznymi selekcjonera Michała Probierza, szczególnie ze względu na Roberta Lewandowskiego. - Lewandowski ma 35 lat, mówimy o doświadczonym zawodniku. Słyszałem od ludzi z Barcelony, że jest w szatni prawdziwym liderem. I będzie nim w polskiej drużynie na Euro 2024. Jest bardzo ważny zarówno dla reprezentacji, jak i klubu. Podziwiam go za to, że jest snajperem z prawdziwego zdarzenia. Cały czas pokazuje to w Barcelonie. Ciągle strzela gole. - ocenił kapitana reprezentacji Polski selekcjoner Holendrów.

Zmagania na Euro 2024 Polacy rozpoczną 16 czerwca od spotkania właśnie z kadrą "Oranje". Później zmierzą się 21 czerwca z Austrią oraz 25 czerwca z Francją. Tuż przed wyjazdem do Niemiec, podopieczni selekcjonera Michała Probierza rozegrają dwa sparingi - 7 czerwca z Ukrainą i trzy dni później z Turcją.