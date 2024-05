i Autor: CyfraSport Karol Świderski, Robert Lewandowski

Problem przed Euro

Bolesne słowa dla reprezentanta Polski. Probierz musi się poważnie zastanowić nad przyszłością

Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Jeszcze niedawno Karol Świderski postrzegany był jako murowany kandydat do wyjazdu na Euro 2024 w Niemczech. Ostatnio jednak w klubie mocno zawodzi. Po przejściu do Hellas Werona zagrał tylko 12 razy i strzelił jednego gola. Jeden z włoskich dziennikarzy zdecydował się go skrytykować. Jak na bolesne słowa o graczu pierwszej linii zareaguje Michał Probierz?