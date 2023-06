Magda Linette – Olivia Gadecki TRANSMISJA WTA Nottingham Linette – Gadecki GDZIE OGLĄDAĆ Kiedy gra Linette? Linette – Gadecki STREAM ONLINE

Linette – Gadecki STREAM ONLINE Mecz Magdy Linette dzisiaj 13.06 godzina.

Magda Linette wciąż pozostaje drugą najlepszą tenisistką w naszym kraju. Mimo niezbyt udanego startu w Rolandzie Garrosie poznanianka utrzymała wysokie, 21. miejsce w rankingu WTA. Na wspomnianym turnieju wielkoszlemowym Linette dotarła jedynie do 2. rundy. Teraz, podobnie jak Magdalena Fręch, rozpoczyna sezon na kortach trawiastych turniejem w Nottingham o randze WTA 250. Linette jest jedną z faworytek turnieju, przynajmniej jeśli spojrzymy na numer, z którym jest rozstawiona – Polka startuje z trójką. To oznacza, że w turnieju udział biorą tylko dwie zawodniczki znajdujące się wyżej w rankingu i są to Maria Sakkari (WTA 8.) oraz Beatriz Haddad Maia (WTA 10.), która po bardzo udanym Rolandzie Garrosie (dotarła do półfinału, w którym przegrała z Igą Świątek) wskoczyła do pierwszej dziesiątki rankingu WTA.

Kiedy gra Magda Linette? WTA Nottingham Linette – Gadecki GDZIE OGLĄDAĆ?

Rywalką polskiej tenisistki będzie Olivia Gadecki, która do głównej drabinki turnieju dostała się przez dwuetapowe kwalifikacje. Australijka o polsko brzmiącym nazwisku zajmuje obecnie 136. miejsce w rankingu WTA. 21-latka w tym roku występuje przede wszystkim na turniejach rangi ITF, ale odniosła też mały sukces na wielkoszlemowym Australian Open – dzięki dzikiej karcie nie musiała przechodzić kwalifikacji i w I rundzie pokonała Polinę Kudiermietową. Później nie szło jej już tak dobrze – nie przechodziła kwalifikacji do turniejów w Rzymie czy Rolanda Garrosa. Spotkanie Linette i Gadecki będzie ich pierwszym na zawodowych kortach.

Mecz Magda Linette – Olivia Gadecki w ramach I rundy turnieju WTA 250 w Nottingham zostanie rozegrany we wtorek, 13 czerwca. Start meczu zaplanowano na godzinę 12:00 polskiego czasu. TRANSMISJA TV z meczu Linette – Gadecki będzie dostępna na kanale Canal+ Sport oraz w płatnej usłudze Canal+ Online.