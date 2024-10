Iga Świątek przekazała radosne wieści! Polscy kibice aż podskoczą z radości. Nadszedł ten pierwszy raz

Po tych słowach o psycholog Igi Świątek aż nas zamurowało. Naprawdę nazwał tak Darię Abramowicz. I to sportowiec!

Iga Świątek zagra w reprezentacji Polski w finałach BJKC!

"Widzimy się w Maladze! Cieszę się, że mogę dziś dać Wam znać, że zagram w finałach Billie Jean King Cup. Bardzo się cieszę, że będę mogła zagrać dla swojego kraju i jak zawsze z dumą reprezentować Polskę. Razem z całą ekipą damy z siebie wszystko i po prostu zagramy najlepiej jak możemy. Liczę, że będziecie oglądać i nam kibicować. Do zobaczenia!" - poinformowała oficjalnie w mediach społecznościowych najlepsza polska tenisistka.

Poza Igą Świątek w składzie reprezentacji Polski prowadzonej przez Dawida Celta już wcześniej znalazły się: Magdalena Fręch, Magda Linette, Maja Chwalińska i Katarzyna Kawa. Finały tegorocznej edycji Billie Jean King Cup odbędą się w dniach 13-20 listopada na kortach twardych w hali w hiszpańskiej Maladze. Polki w pierwszej rundzie zmierzą się z gospodyniami z Hiszpanii, m.in. z Paulą Badosą w składzie.

Polska po raz trzeci z rzędu wystąpi w finałach BJKC, ale po raz pierwszy ze Świątek w składzie. W dwóch poprzednich edycjach najlepsza polska tenisistka rezygnowała z gry ze względu na kolizję terminów z WTA Finals. W tym roku Turniej Mistrzyń zakończy się w sobotę, 9 listopada, w Rijadzie. To daje kilka dni na przenosiny do Malagi. Od pewnego czasu była liderka rankingu WTA, która powalczy o odzyskanie tronu właśnie w WTA Finals, rozważała występ w reprezentacji. A we wtorek (22 października) oficjalnie podjęła decyzję.

W tegorocznych finałach BJKC cztery drużyny rozstawiono w ćwierćfinałach: Kanadę, Czechy, Włochy i Australię. Te zespoły zagrają o półfinał ze zwycięzcami meczów pierwszej rundy: Niemcy - Wielka Brytania, Polska - Hiszpania, Japonia - Rumunia i Słowacja - Stany Zjednoczone. Początek zmagań w środę, 13 listopada.