Magda Linette - Sloane Stephens Transmisja TV gdzie oglądać finał Linette - Stephens? WTA Rouen Linette - Stephens STREAM ONLINE LIVE dzisiaj 21.04

Pogromczyni Igi Świątek wypaliła o Polce. Prosto z mostu, naprawdę to powiedziała

Magda Linette - Sloane Stephens TV TRANSMISJA NA ŻYWO gdzie oglądać finał Linette - Stephens w Rouen

Magda Linette świetnie rozpoczęła sezon na mączce po słabym początku 2024 roku na kortach twardych. Już w Charleston polska tenisistka odniosła wartościowe zwycięstwa z Petrą Martić (WTA 59) i Dajaną Jastremską (WTA 33). Dopiero w 1/8 finału powstrzymała ją piąta tenisistka świata - Jessica Pegula. Później Linette miała zagrać z reprezentacją Polski w meczu Billie Jean King Cup ze Szwajcarią, ale z prywatnych powodów musiała zrezygnować w ostatniej chwili. Pod jej nieobecność Biało-Czerwone wywalczyły awans do finałów BJKC, a 32-latka kilka dni później wróciła do gry podczas turnieju WTA 250 w Rouen. W nim przebojem doszła aż do wielkiego finału!

WTA Rouen PREMIE Ile zarobiła Magda Linette w Rouen? Premie i punkty

What a week @MagdaLinette is having in Rouen ☄️She defeats Kalinina to advance to the #OpenRouen final against Stephens! pic.twitter.com/had37yeCGd— wta (@WTA) April 20, 2024

Linette - Stephens STREAM LIVE ONLINE Finał WTA Rouen: Linette - Stephens na żywo w internecie dzisiaj 21.04

Magda Linette w drodze do finału wygrała w Rouen z: Elsą Jacquemot (WTA 157), Nataliją Stevanović (WTA 204), Arantxą Rus (WTA 53) i Anheliną Kalininą (WTA 32). Dzięki temu obecnie 60. tenisistka świata zanotuje spory awans w rankingu, ale w meczu o trzeci tytuł WTA w karierze czeka ją bardzo trudne wyzwanie. Rywalką poznanianki będzie Sloane Stephens, która w szczytowym momencie była trzecią rakietą świata, a w dorobku ma m.in. zwycięstwo w US Open i finał Roland Garros. To Amerykanka jako rozstawiona w Rouen z "6" będzie faworytką, ale Linette z pewnością powalczy o zwycięstwo.

Mecz Linette - Stephens w finale turnieju WTA 250 w Rouen odbędzie się w niedzielę, 21 kwietnia. Zaplanowano go na godzinę 15:00. TRANSMISJA w TV na kanale Canal+ Sport 2. STREAM LIVE ONLINE będzie dostępny w płatnej usłudze Canal+ Online. Darmową relację NA ŻYWO przeprowadzi portal sport.se.pl! Zapraszamy do śledzenia finału w Rouen z nami!