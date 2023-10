Magda Linette założyła wieczorową sukienkę i opadły nam szczęki! Polka zachwyciła przed WTA Elite Trophy! ZDJĘCIA

Wielka pasja Radwańskiej wyszła na jaw. Pokazała nagrania, uśmiech nie schodził jej z twarzy, poleca to wszystkim

Magda Linette zaczyna walkę w WTA Elite Trophy. Turniej w chińskim Zhuhai to zawody dla najlepszych tenisistek, które nie zakwalifikowały się do WTA Finals. Zagra w nich 12 zawodniczek - 11 na podstawie rankingu i jedna dzięki dzikiej karcie. Trafiły do czterech grup po trzy zawodniczki i zagrają w nich systemem każda z każdą. W puli nagród jest 2,4 mln dolarów, a mistrzyni może zgarnąć 605 tys. dolarów (jeżeli wygra z kompletem zwycięstw).

Serena Williams upokorzyła Arynę Sabalenkę? Wycięła ją ze zdjęcia z imprezy!

Zanim Magda Linette powalczy na tenisowym korcie (pierwszy mecz z Czeszką Barborą Krejcikovą we wtorek ok. godz. 10.30 polskiego czasu), błyszczała na imprezie zawodniczek. Poznanianka, która prywatnie interesuje się modą, założyła srebrzystą kreację składającą się z dwóch elementów. Do tego buty na obcasie. Wyglądała pięknie. Zobaczcie zdjęcia Magdy Linette w wieczorowej kreacji na imprezie zawodniczek w Zhuhai przed turniejem. WTA Elite Trophy.

Iga Świątek witana w Meksyku jak królowa! Czekała na nią orkiestra! ZDJĘCIA

QUIZ: Rozpoznasz te tenisistki? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów! Pytanie 1 z 25 Tenisistka na tym zdjęciu to... Jelena Rybakina Wiktoria Azarenka Aryna Sabalenka Daria Kasatkina Dalej