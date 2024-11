i Autor: Piotr Matusewicz / PressFocus

Piękny czas piłkarki

Przyleciał z Barcelony do Gniezna, by zrobić to Ewie Pajor. Pierwszy prezent na urodziny, drugi to awans na Euro?

Ewa Pajor poprowadzi reprezentację na przyszłoroczne Euro? Awans na imprezę w Szwajcarii jest już blisko, trzeba tylko przejść Austrię. Tylko przejść Austrię, lub aż. Polki nie są faworytkami barażu o przyszłoroczne Euro, ale mają w składzie Ewę Pajor, która zachwyca w barwach Barcelony. Pierwszy mecz już 29 listopada, rewanż za to odbędzie się 3 grudnia. A więc w... urodziny Pajor. Niech zrobi sobie prezent, jeden z nich otrzymała już kilka dni temu i wygląda imponująco.